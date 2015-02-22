Suriye'den tepki: 'Apaçık bir saldırganlık'



Suriye Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Türkiye, kuklası DAEŞ'e (IŞİD), El Nusra Cephesi'ne ve diğer terörist gruplara her tür desteği vermekle tatmin olmamış, Suriye topraklarına apaçık bir saldırganlıkta bulunmuştur" denildi.

Suriye resmi haber ajansı SANA tarafından duyurulan açıklamada, Ankara'nın bu saldırının sonuçlarından sorumlu tutulacağı belirtildi.

Türk hükümetinin Suriye'nin İstanbul konsolosluğunu operayonla ilgili bilgilendirdiği, ancak bir anlaşmaya varılmasını beklemeden operasyonu devreye soktuğu kaydedildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye sınırları dışındaki tek Türk toprağı olan Suriye’deki Süleyman Şah Türbesi ve Saygı Karakolu'na dün gece ‘Şah Fırat’ adını verdiği büyük bir askerî operasyon gerçekleştirmişti.