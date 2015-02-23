Demirtaş'tan Süleyman Şah açıklaması: Zafer sunumu yanlış, PYD ile işbirliği önemli

Diyarbakır'da Kürt parti ve kurumlarıyla bir araya gelen Halkların Demokrasi Partisi (HDP) Eşgenel başkanı Selahattin Demirtaş, Süleyman Şah Türbesi'nin yerinin değiştirilmesiyle ilgili yapılan operasyonu değerlendirerek, "Türkiye IŞİD'e karşı mücadele konusunda bugün adar net bir tutum almadı maalesef. Bence bundan sonra daha fazla bir tehdit oluşturacak. Bu tehdide karşılık hükümetin çok sağlıklı bir pozisyon alması lazım. IŞİD zihniyetiyle mücadele konusunda bölgedeki demokrasi güçleriyle özellikle PYD ile işbirliğinin ne kadar önemli olduğunu görmesi lazım" dedi.

Halkların Demokrasi Partisi, seçimler nedeniyle bölgedeki Kürt parti ve kurumlarıyla görüşmelere başladı.



Diyarbakır'a gelen HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, ilk olarak Devrimci Demokrat Kürt Derneği (DDKD) Genel Başkanı İmam Taşçıer ile bir araya geldi. DDKD yöneticileri ile görüşmeden önce gazetecilere açıklamalar yapan Selahattin Demirtaş, Süleyman Şah Türbesi ve Saygı karakolunun yerinin değiştirilmesiyle ilgili düzenlenen operasyon ve çözüm sürecini değerlendirdi.





'IŞİD tehdidini arttıracaktır'





Süleyman Şah türbesi meselesi ile hükümetin Suriye politikasının başından beri yanlış olduğunu ortaya çıktığını kaydeden Demirtaş, "Bir defa en son Süleyman Şah türbesi meselesinde de bir kez daha ortaya çıktı ki, Hükümetin Suriye politikası başından beri yanlıştı ve hatalar üzerine inşaa edilmiş bir politikaydı" dedi. IŞİD'in Türkiye için tehdit olduğunu ve olacağını defalarca söylediklerini kaydeden Demirtaş, "Türkiye IŞİD'e karşı bugüne karşı mücadele konusunda net bir tutum almadı maalesef. Geldiğimiz noktada görülüyor ki IŞİD artık yavaş yavaş Türkiyeyi tehdit etmeye başladı. Bence bundan sonra daha fazla bir tehdit oluşturacak IŞİD sadece Süleyman şah türbesi ile yetinmeyecek. yapabilecekleri her yerde Türkiyeye dönük tehditlerini arttıracaktır. Bu tehdide karşılık hükümetin çok sağlıklı bir pozisyon alması lazım"





'Zafer sunumu yanlış, PYD ile işbirliği önemlidir'





IŞİD zihniyetiyle mücadele konusunda bölgedeki demokrasi güçleri ve özellikle PYD ile işbirliğinin ne kadar önemli olduğunun görülmesi gerektiğine değinen Demirtaş şunları söyledi:



"IŞİD zihniyetiyle mücadele konusunda bölgedeki demokrasi güçleriyle özellikle PYD ile işbirliğinin ne kadar önemli olduğunu görmesi lazım. Tamda IŞİD PYD'ye Kobaniye saldırırken askerin koridorun ne demek olduğunu, Süleyman Şah koridorunda gördük. Eğer Kobani'ye IŞİD saldırısının ilk günlerinde Türkiye üzerinden bir koridor açılsa ve Cizre'den Kobani'ye ilk günlerde askeri yardım yani Kürtlerin kendi arasındaki askeri yardımın gitmesi sağlansaydı IŞİD ilk günlerde o topraklardan atılabilirdi. Fakat gelinen noktada hükümetin sonuç itibariyle ortada büyük bir zafer varmış gibi işte Süleyman Şah'ı bir yerden bir yere taşımayı başarmışsa, bundan büyük bir zafer çıkarmış gibi bir sunum yapmasını da doğru bulmuyoruz. Ortada belki bir siyasi, askeri zaferde yok ama bu hatalardan ne kadar erken dönülürse o kadar doğru olacağını gösteren ibretlik bir olay oldu Süleyman Şah türbesi"



'Türkiye dostunu düşmanını ayırmaladır, PYD Türkiye'nin düşmanı değil'



Türkiye'nin dostunu ve düşmanını iyi ayırması gerektiğine değinen Demirtaş, "Bizce PYD aslında Türkiye ile en küçük bir düşmanlık ilişkisinin olmadığını olamayacağını ortaya koydu. Türkiye'nin dostu, düşmanı iyi ayırması lazım. Oradaki PYD güçleri orda yaşayan halk Türkiye için tehdit değil, düşman değil tam tersine IŞİD Türkiye'nin düşmanıdır. Buna göre dost düşman ayrımı iyi yapılarak bir ilişki, bir politika oluşturulmasında biz fayda görüyoruz. Umarım Türkiye ile resmi olarak PYD ve Rojava bölgesi arasında olması gereken ilişkinin gelişmesine vesile olur bu mesele. Çünkü, sonuçta sonsuza kadar düşmanlıklar ve korkular üzerinde kurulamaz Rojava ve Türkiye ilişkisi. Sağlıklı temelde karşılıklı ilişkilerin geliştirilmesini biz hep destekledik, bundan sonra da olursa bu tür ilişkileri desteklemeye devam ederiz."





'Hükümetin manipülasyonları nedeniyle ortak açıklama yapılmadı'





Çözüm süreciyle ilgili dile getirilen 10 madde konusunda henüz bir ilerleme sağlanmadığını kaydeden Demirtaş, "10 Madde ile ilgili henüz bir ilerleme olmadı. Ortak bir mutabakat üzerine açıklama noktasına henüz gelinmedi. Hükümetin tek yanlı tutumu, dayatması hükümetin manipülasyonları nedeniyle maalesef ortak açıklama yapılamadı. Yoksa biz barış müzakerelerinin bir an önce başlamasını desteliyoruz bunun için ç aba sarf ediyoruz. Barışın kalıcı hale gelmesi için uğraşıyoruz. Türkiye halklarının en acil ihtiyacının barış olduğunun bilinciyle sorumluluk göreviyle bu meseleye yaklaşıyoruz,. Henüz ortaya somut bir şey çıkmış değil., Bir heyetimiz bugün sabah Kandil'e geçti. Sırrı Süreyya Önder ile Ceylan Bağrıyanık'tan oluşan bir heyet. Onlar döndükten sonra Ankara'da tekrar karşılıklı temaslarda bulunulacak. Bakalım sonuç olumlu olursa zaten kamuoyu ile neticeleri paylaşacağız" dedi.



Demirtaş, DDKD'den sonra Katılımcı Demokrasi Partisi (KADEP), Azadi Hareketi, Öze Dönüş Platformu ve Özgürlük ve Sosyalizm Partisi (ÖSP) ile görüşmelerini sürdürecek