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'Kobani düşmedi Süleyman Şah düştü'

Murat Aksoy: IŞİD'in Kobani saldırması üzerine Erdoğan ve AKP'nin duyduğu heyecan Kürtlerin yenilme olasılığıydı

23 Şubat 2015 14:04

Murat Aksoy*

Önceki gece Suriye'deki Türkiye toprağı statüsündeki Süleyman Şah Türbesi'nde uzunca bir süredir IŞ(İD) tehditi altında olan askerler kurtarıldı.

Kazayla şehit olan askerimiz dışında askerlerin zarar görmeden kurtarılması kuşkusuz önemlidir.

İnsan topraktan değerlidir

Hayata bakışımın merkezinde daima insanın önemi ve mutluluğu oldu. Bir canı, her zaman  bir çakıl taşından daha değerli gördüm.

İnsanın mutlu olmadığı yerde, ne üzerinde yaşadığı toprağın, ne de bayrağın renginin önemi olmadığına inandım.

Tehdit altındaki askerlerin kurtarılması bu açıdan çok önemlidir. Emeği geçenlere teşekkür etmek de borcumuzdur.

Ancak burada sorun, askerlerimizin kurtarılması değil AKP ve Erdoğan'ın Suriye ve Esad politikasında yaşanan onca acıya, insani dramlara ve ölümlere rağmen ısrardır.

Esad'ın yarattığı körlük

AKP ve Erdoğan Suriye'de daha çok demokrasi talebini sahiplenmekle siyasi olarak doğru yerde durdu. Bu haklı politika yerini kısa sürede mezhep siyasetine bıraktı.

Bunun yansıması ise Esad karşıtlığı ve ne olursa olsun Esad gitsin politikası oldu.

AKP, Esad'a karşı örgütlenen ve Batı'nın da desteklediği Özgür Suriye Ordusu (ÖSÖ) dışında, mezhep siyasetine uyumlu olarak başka güçleri de zimnı olarak destekledi.

Kuruluşu 2004 olan IŞ(İD), bu dönemde etkili hale geldi. Türkiye neredeyse IŞ(İD) hamisi noktasına geldi.

AKP ve Erdoğan bugün hala aynı noktada. Batı'nın IŞ(İD)'e karşı başlattığı operasyona katılmayı bile 'Esad'ı da kapsasın'a bağladı, olmadı.

Alevi ve Kürt düşmanlığı

Suriye bize, Erdoğan ve ona İslami ictihad kapısı olanların bilinçaltında Alevi ve seküler Kürt düşmanlığını gösterdi.

Esad'a olan düşmanlık onun yönetim tarzına değil Nusayri kimliği üzerine inşa edildi. IŞ(İD) Kobani saldırması üzerine Erdoğan ve AKP'nin duyduğu heyecan Kürtlerin yenilme olasılığıydı.

Ancak tarih -şimdilik- başka yazıldı. Esad en azından IŞ(İD) marjinalize edilene kadar Suriye'nin başında kalacak.

 

PYD'nin Suriye'de ilan ettiği özerk/teritoryal bölgelerin varlıklarını güçlendirecektir.

İflas eden dış politika

Erdoğan IŞ(İD) Kobani'ye saldırması üzerine yaptığı bir konuşmada Kobani için "düştü, düşecek" demişti. Kürtler direndi, Batı yardım etti, Kobani düşmedi. 

Aynı IŞ(İD) Kobani'yi düşüremedi ama Süleyman Şah'ı düşürdü. Kobani düşmedi, Süleyman Şah düştü.

Bunun nedeni de Erdoğan ve AKP'nin Suriye'de izlediği iflas eden dış politikadır. Bu iflasta ısrarın maliyeti hiç şüphesiz her gün artacaktır.  

Bu yazı Millet gazetesinde yayımlanmıştır.

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