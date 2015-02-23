Karayılan: Türkiye, IŞİD'le temasa geçti, YPG'nin onayını alarak Şah Fırat operasyonunu yaptı

KCK yöneticilerinden Murat Karayılan, "Süleyman Şah Türbesi operasyonunun YPG'nin bilgisi ve onayı ile yapıldığını" belirterek, "Türkiye'nin operasyon öncesi IŞİD ile de temasa geçtiğini ve IŞİD güçlerinin bu nedenle herhangi bir müdahalede bulunmadığını" öne sürdü.

Türk Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı birliklerin cumartesi gününü pazar gününe bağlayan gece yaptığı “Şah Fırat operasyonu”na ilişkin bir açıklama da PKK ’nın üst yöneticilerinden Murat Karayılan’dan geldi. FıratHaber Ajansı’ndan Deniz Kendal’e konuşan Karayılan, operasyonun PYD ve YPG’nin bilgisi ve onayı ile gerçekleştirdiğini söyleyerek, “Tamamen tartışılmış, konuşulmuş ve karşılıklı çıkarlar temelinde ortak bir plan doğrultusunda uygulanmış bir harekat söz konusudur” dedi.

Türkiye ’nin operasyon öncesi IŞİD ile de temasa geçtiğini ve birlikler Süleyman Şah Karakolu’na ilerlerken IŞİD güçlerinin geri çekilerek askerlere herhangi bir müdahalede bulunmadığını öne süren Karayılan, “Mevcut taraflarla diplomatik ilişkiler sayesinde zaten görüşülmüş, haberdar edilmiştir. Açık ki Musul’da DAİŞ tarafından alıkonulan konsolosluk mensuplarının kurtarılmasına benzer bir yöntemle buradaki askerler getirilmişlerdir. Burada herhangi bir askeri başarı veya zafer yoktur; çünkü herhangi bir çatışma ile yapılmış bir kurtarma operasyonu yoktur. Dolayısıyla başarıdan veya başarısızlıktan bahsetmenin yeri de yoktur. Burada daha çok ilişkinin ve diplomasinin iyi kullanılmasından bahsetmek mümkündür” şeklinde konuştu.

Karayılan bu operasyonun, “ilişkilenmek ve dostluk geliştirmek için iyi bir başlangıca vesile olabileceğini” söyledi.

Karayılan IŞİD’e karşı oluşturulan uluslararası koalisyondan bir devletin de “güven arttırıcı katkılar sunduğu ve bu işbirliğinin yürümesi yönünde telkin edici girişimlerde bulunduğunu” da öne sürdü.