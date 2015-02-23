Süleyman Şah emanetlerine askeri ve dini tören

Şah Fırat Operasyonu kapsamında Türkiye'ye getirilen manevi değeri yüksek emanetler, geçici olarak Kara Kuvvetleri Komutanlığı 3. Hudut Alayı 7. Hudut Bölük Komutanlığında hazırlanan türbede muhafaza altına alındı.

Süleyman Şah Türbesi ve Saygı Karakolu'nun yerinin değiştirilmesi amacıyla gerçekleştirilen Şah Fırat Operasyonu ile türbedeki emanetler, geçici olarak Türkiye'ye taşındı.



Operasyonun ardından Süleyman Şah ve iki muhafızının sandukası ambulanslarla Şanlıurfa'nın Birecik ilçesindeki Kara Kuvvetleri Komutalığına bağlı 3. Hudut Alayı 7. Hudut Bölük Komutanlığına getirildi. Buradaki bir binaya "Süleyman Şah Türbesi" yazısı asıldı.

Katafalka alındı

Askeri konvoyla getirilen emanetler için hudut komutanlığında tören düzenlendi.



Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Bu sırada, türbe olarak hazırlanan binanın girişindeki direğe Türk Bayrağı çekildi.



Ambulanslarla getirilen üç sanduka, askerlerin omzunda taşınarak binanın önündeki katafalka alındı. Her sandukanın başında iki askerin nöbet tuttuğu törende, Süleyman Şah ve Süleyman Şah Türbesi'ne ilişkin bilgi verildi.

Saygı atışı yapıldı





Askerlerin yaptığı üç el saygı atışıyla devam eden törende Şanlıurfa Müftüsü İhsan Açık dua etti.



Duanın ardından sandukalar, askerlerin omzunda geçici ikametlerine alındı. Burada Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.



Daha sonra askerler tarafından Süleyman Şah Türbesi'nden getirilen toprak, özel muhafazasıyla sandukaların yanına kondu.



Binanın girişine Türk Bayrağı ve Süleyman Şah Türbesi yazılı ile Osmanlı tuğrası asıldı. Süleyman Şah Türbesi'nin tarihçesi ve Süleyman Şah'ın büstü de geçici türbenin girişindeki alana yerleştirildi. Törenin ardından iki asker, türbe girişinde saygı nöbeti tutmaya başladı.



Törene Suruç Kaymakamı Abdullah Çiftçi, Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Necdet Güngör, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanı Albay Selman Kömürcü ile askerler katıldı.



Öte yandan sınırın diğer tarafındaki Suriye Eşmesi'nde yapılacak Süleyman Şah Türbesi'nın inşaatı da sürüyor. İstihkam birlikleri çalışmalarına devam ederken, zırhlı araçlarla bölgenin güvenliği sağlanıyor.



Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen operasyonla uluslararası antlaşmalarla Türk toprağı olan Süleyman Şah Saygı Karakolu'ndaki manevi değeri yüksek emanetler, Suriye topraklarında bulunan Suriye Eşmesi Köyüne taşınmak üzere yurda getirilmişti. Şah Fırat Operasyonu adı verilen ve 39 tank, 57 zırhlı araç, 100 araç ile 572 personelle gerçekleştirilen operasyon kapsamında, hem emanet alınmış hem de Suriye Eşmesi'nde nakledilecek bölgenin güvenliği sağlanmıştı.