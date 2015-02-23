İran’dan Süleyman Şah eleştirisi: Hiç bir mazereti olamaz

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Türkiye’nin Suriye topraklarına yaptığı operasyonun hiçbir mazereti olamayacağını söyledi. Abdüllahiyan, “Komşularının Suriye’ye yaptığı askeri müdahaleler sorunu daha fazla karmaşıklaştıracak” dedi.

İran’ın resmi haber ajansı İRNA, Türkiye’nin Süleyman Şah Türbesi’nin nakli ve Süleyman Şah Saygı Karakolu’nun tahliyesinin gerçekleştirildiği ’Şah Fırat’ operasyonunu, “Türk ordusu Suriye toprağını ihlal etti” diye duyurdu.

Türkiye’nin operasyon için ortaya koyduğu gerekçe için “geçersiz” diyen İRNA, ” Türk ordusu, Suriye’deki Süleyman Şah Türbesi’nin kuşatılması gibi geçersiz bir nedeni öne sürerek, 50 tankla Suriye topraklarına girdi ve bu bölgedeki askerlerini Türkiye’ye intikal ettirdi” ifadelerine yer verdi.