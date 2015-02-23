T24 LogoT24 Logo
Dünya

İran’dan Süleyman Şah eleştirisi: Hiç bir mazereti olamaz

Türkiye’nin sabah saatlerinde başlattığı Şah Fırat Operasyonu’na Suriye’den sonra İran’dan da eleştiri geldi

23 Şubat 2015 10:40

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Türkiye’nin Suriye topraklarına yaptığı operasyonun hiçbir mazereti olamayacağını söyledi. Abdüllahiyan, “Komşularının Suriye’ye yaptığı askeri müdahaleler sorunu daha fazla karmaşıklaştıracak” dedi.

İran’ın resmi haber ajansı İRNA, Türkiye’nin Süleyman Şah Türbesi’nin nakli ve Süleyman Şah Saygı Karakolu’nun tahliyesinin gerçekleştirildiği ’Şah Fırat’ operasyonunu, “Türk ordusu Suriye toprağını ihlal etti” diye duyurdu.

Türkiye’nin operasyon için ortaya koyduğu gerekçe için “geçersiz” diyen İRNA, ” Türk ordusu, Suriye’deki Süleyman Şah Türbesi’nin kuşatılması gibi geçersiz bir nedeni öne sürerek, 50 tankla Suriye topraklarına girdi ve bu bölgedeki askerlerini Türkiye’ye intikal ettirdi” ifadelerine yer verdi.

ETİKETLER

iransüleyman şah türbesioperasyonsuriyeirnaşah fırat operasyonu

İlgili Haberler

Kılıçdaroğlu'ndan Süleyman Şah açıklaması: Yarın bu ülkeden de kaçacaklar

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Şah Fırat operasyonuyla ilgili bir açıklama yayımladı

Bahçeli'den Şah Fırat operasyonu tepkisi: Al at, ah mat operasyonu

MHP lideri Devlet Bahçeli, yazılı bir açıklama yayımlayarak Şah Fırat operasyonuna tepki gösterdi

ABD’den Süleyman Şah operasyonu için ilk yorum

Süleyman Şah Türbesi için düzenlenen operasyonun ardından Amerikan Yönetimi ilk açıklamayı yaptı

Independent'tan 'IŞİD'le Türkiye Süleyman Şah için anlaştı' iddiası

'IŞİD, bundan yaklaşık bir yıl önce Türkiye'ye üç gün süre vererek türbeyi boşaltmalarını istemişti'

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24