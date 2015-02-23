ABD’den Süleyman Şah operasyonu için ilk yorum

Washington, Süleyman Şah Türbesi için düzenlenen operasyonda ABD’nin Türkiye’ye istihbarat desteği verdiği iddialarını da üstü kapalı biçimde doğrulayarak, iki ülke arasındaki istihbarat ve bilgi paylaşımının devam ettiğini vurguladı.

Tolga Tanış'ın Hürriyet'te yayımlanan haberine göre, üst düzey bir Amerikan Dışişleri yetkilisi, sorumuz üzerine yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Bugün (pazar) erken saatlerde Dışişleri Bakanı John Kerry, Türk Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile konuştu ve Türkiye’nin Suriye’deki Süleyman Şah Türbesi’nde bir gece önce düzenlediği başarılı operasyonu görüştü. Operasyon sırasındaki bir kazada ölen Türk askerinin dostlarına, ailesine ve Türkiye’ye başsağlığı dileriz. ABD ve Türkiye, istihbarat ve bilgi paylaşımı dahil, Suriye’deki gelişmeler konusunda yakın ve devam eden bir istişare halindedirler."