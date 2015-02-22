Diriliş dizisi, Şah Fırat operasyonunu öngörmüş

TSK gece yarısı Süleyman Şah Türbesi ve Saygı Karakolu'na operasyon düzenledi. Bu operasyon, Osmalı'nın kuruluş yıllarını konu alan TRT1'de ekrana gelen Diriliş dizisindeki Süleyman Şah sahnesini akıllara getirdi.

Diriliş dizisinin geçtiğimiz hafta yayınlanan 9. bölümünde Süleyman Şah Türbesi'nin taşınmasına değinildi. Olay, Süleyman Şah ile Kurdoğlu arasındaki bir diyalogda anlatıldı.

Konuşma sırasında Kurdoğlu Süleyman Şah'a "Demiştim, Halep bizim mezarımız olacak" dedi. Ona cevap ise Deli Demir'den geldi:

"Merak etme Kurdoğlu, neslimizden birileri gelir mezarımızı burada komaz."

Diriliş dizisinde yer alan o sahne şöyle:



