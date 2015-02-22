Şah Fırat operasyonunda şehit olan askerin nasıl öldüğü ortaya çıktı

Şah Fırat operasyonu sırasında şehit olan Başçavuş Halit Avcı, 15 gün sonra baba olacaktı. Ailesi, Avcı'nın tankın üzerine çıktığını ve fotoğraf çekerken kapak kapanınca öldüğünü anlattı.

Şah Fırat operasyonu sırasında hayatını kaybeden Başçavuş Halit Avcı'nın Trabzon'da yaşayan ailesi taziyeleri kabul ediyor. Şehit askerin Ankara'da yaşayan eşi Şohret Avcı hamile ve 15 gün sonra bir erkek bebeği olacak.



AA'da yer alan habere göre baba Mustafa Avcı, "Söylenecek bir şey yok. Benim oğlum aslan gibiydi. Çocuğu 15 gün sonra doğacak. Çocuğunun mürüvvetini göremeyecek, ne diyeyim" diye konuştu.



Oğlunun Ankara'da görevli olduğunu ve foto-filmde astsubay olarak görev yaptığını anlatan baba Avcı, "Suriye'ye gittikten sonra geri dönerken tankın üzerine çıkmış, kapağı açmış. Orada fotoğraf çekiyordu. Engebeli arazide 50-60 kilogramlık kapak kapandı ve kafasına vurdu. Aldığımız bilgiye göre orada şehit oldu. Vatan sağ olsun" dedi.



Oğlunun her pazar günü kendisini aradığını söyleyen Avcı, "Beni aramasa, annesini mutlaka arardı. Bu pazar da acı haberi geldi" dedi.



Baba Avcı, oğluyla en son 3 ay önce izin için gediği Trabzon'da görüştüğünü ifade ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da taziye için kendisini aradığını söyledi. Başbakan Ahmet Davutoğlu da taziye için babayla telefonda görüştü.



Cumartesi gecesi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) yaptığı bir operasyonla Türkiye'nin Suriye sınırları içerisindeki toprağı Süleyman Şah Saygı Karakolu'ndaki tüm askerler ve emanetler Türkiye'ye getirilmişti.