Kılıçdaroğlu'ndan Süleyman Şah açıklaması: Yarın bu ülkeden de kaçacaklar

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Süleyman Şah Türbesi'nin terk edilmesi ile ilgili yaptığı açıklamada, Teröristin önünde eğilen, vatan toprağını satan hükümet, yarın karşılaşılacak diğer tehditlere karşı ilk işinin "kaçmak" olacağını gösterdi. Kaçma talimatını verenler yarın bu ülkeden de kaçacak" dedi.

Kılıçdaroğlu, Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; "Teröristin önünde eğilen, vatan toprağını satan hükümet, yarın karşılaşılacak diğer tehditlere karşı ilk işinin "kaçmak" olacağını gösterdi. Güçlü devlet, karşılaşılan ilk tehditte topraklarını bırakıp kaçmakla değil, teröristlere dersini vermekle olunur.Bu utanç Türkiye'ye fazla! Kendi karakolunu yıkıp, kendi askerini geri çekip, kendi toprağını terk etmeyi "başarı" diye sunmak danışıklı bir dövüşün kanıtıdır. Süleyman Şah’tan kaçma talimatını verenler yarın bu ülkeden de kaçacak ancak, Türkiye’ye yaşattığınız her türlü utancın hesabını soracağım."