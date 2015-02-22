Türkiye’den Suriye’ye Şah Fırat operasyonu



100 araç ve 572 personelle yapılan operasyonda, karakolda görev yapan 44 özel kuvvet askeri Türkiye’ye getirildi. Operasyon sırasında meydana gelen kazada bir asker şehit oldu. Başbakan Ahmet Davutoğlu, “Süleyman Şah’ın naaşı da geçici olarak ülkemize getirilmiştir” dedi.

Operasyonu Genelkurmay Başkanlığı karargahından izleyen Başbakan Davutoğlu, kamuoyuna ilk bilgileri Twitter adresinden duyurdu. İlk olarak “Ecdadımızın emaneti Süleyman Şah’ın naaşı Suriye içindeki yeni mekanına geçici olarak nakledilmek üzere ülkemize getirilmiştir” diyen Davutoğlu, Twitter mesajlarına devam ederken “Bugüne kadar büyük bir onur ile görev yapan Süleyman Şah Saygı Karakolu personeli de TSK’nın Şah Fırat operasyonu ile yurda dönmüşlerdir” bilgisini verdi. Davutoğlu, mesajlarını şöyle sürdürdü:

“Süleyman Şah’ın naaşının nakledileceği Suriye Eşmesinde bir bölge ordumuz tarafından kontrol altına alınmış, bayrağımız göndere çekilmiştir. Her türlü riski barındıran çatışma ortamında Suriye toprakları içerisinde gerçekleştirilen bu son derece başarılı operasyonu nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kahraman personelini bir kez daha tebrik ediyorum.”

Operasyonla ilgili Genelkurmay Başkanlığı’ndan da sabahın ilk saatlerinde bir yazılı açıklama geldi. Açıklamada, “Uluslararası anlaşmalar ile Türk toprağı olan Süleyman Şah Saygı Karakolu’ndaki manevi değeri yüksek ecdat yadigarı emanetler, Suriye’de ortaya çıkan güvenlik sorunları ve askeri zaruretler nedeniyle, haklarımız saklı kalmak üzere geçici olarak yine Suriye topraklarında bulunan Suriye Eşmesi köyüne taşınmak üzere getirilmiştir. Geride değerli emanet bırakılmamıştır. Suriye Eşmesi’nde naaşın nakledileceği bölge birliklerimiz tarafından kontrol altına alınmış, bayrağımız göndere çekilmiştir” denildi.

Genelkurmay açıklamasında operasyon sırasında herhangi bir çatışma yaşanmadığı, başlangıç evresindeki intikal sırasında bir personelin kaza sonucu şehit olduğu bilgisi de yer aldı. Dışişleri Bakanlığı da, Şam yönetimine türbenin yerinin değişikliğini bir notayla bildirdi. Operasyonla ilgili son değerlendirmeler Cuma günü Başbakanlık’ta yapılmıştı. Operasyonla ilgili Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a da bilgi verilmişti.

'Karar ve talimat Türkiye'den'

Başbakan Davutoğlu, Genelkurmay Başkanı Necdet Özel ve Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’la yine sabahın ilk saatlerinde kameralar karşısında bir açıklama yaptı. Davutoğlu, Genelkurmay’da yaptığı yaptığı açıklamada, son dönemdeki çatışmalar üzerine Süleyman Şah karakolunun korunması yönünde TSK’ya hükümet tarafından direktif verildiğini anlattı. Operasyonla ilgili ayrıntılı bilgi veren Davutoğlu, operasyonun son bir haftada devletin zirvesinde şekillendirildiğini söyledi.

Cuma akşamı saat 21’de eş zamanlı olarak iki operasyonla TSK araç ve personelinin Suriye sınırından girdiğini anlatan Davutoğlu, Türk askerinin 21.02’de Türk bayrağını göndere çektiğini, operasyonun Genelkurmay karargahından ‘anbean’ yürütüldüğünü dile getirdi. Türkiye’nin uluslararası hukuktan kaynaklanan bütün haklarını koruduğunu belirten Davutoğlu, Süleyman Şah’tan askerlerin 4 kol halinde sevkinin sabaha karşı 04.45’te tamamlandığını dile getirdi. Davutoğlu, operasyon sırasında herhangi bir çatışma olmadığına dikkat çekti. Davutoğlu “Operasyon kararı Ankara’da alınmıştır. Hiçbir mevkiden ne izin talep edilmiştir ne de yardım. Karar ve talimat Türkiye Cumhuriyeti tarafından gerçekleştirilmiştir. Süreç içinde herhangi bir sivil kayıp olmaması için koalisyon güçlerine operasyon başladıktan sonra ya da operasyon sırasında bilgi verilmiştir” dedi.

Süleyman Şah Türbesi, 1921’te Türkiye ile Fransa arasında imzalanan Ankara Anlaşması ve 1923 tarihli Lozan Anlaşması gereğince Türkiye toprağı olarak kabul edilmişti. Süleyman Şah karakolu, son dönemde hükümet ile muhalefet arasında büyük tartışma konusuydu. Süleyman Şah’daki Türk özel kuvvetlerin IŞİD tarafından rehin alındığı yönündeki muhalefetin iddialarını hükümet yalanlıyordu.