Independent'tan 'IŞİD'le Türkiye Süleyman Şah için anlaştı' iddiası

Independent gazetesinin saygın Orta Doğu muhabiri Robert Fisk, Süleyman Şah Saygı Karakolu ve Türbesi'ni boşaltmak için yapılan operasyon hakkında bir analiz yazısı yazdı.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Fisk analizinde Vahabi inancına göre dünyevi liderlere ait mabetleri yok eden Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütünün bundan yaklaşık bir yıl önce Türkiye'ye üç gün süre vererek türbeyi boşaltmalarını istediğini, ancak Türkiye'nin istifini bozmadığını yazdı.

"Neden?" diye soran Fisk, aynı tarihlerde Suriyeli petrol mühendislerinin, IŞİD'in kontrolündeki petrol sahalarında Türk teknisyenler gördüklerini bildirdiklerini söyledi.

"Belki de karşılıklı bir durum vardı? 'Bize petrol uzmanlarınızı verin, biz de sizin eski kralınızı elinizde tutmanıza izin verelim'?" diye yazan Fisk, şöyle devam etti:

"Ya da birşeyler yanlış mı gitti? Yani şimdi Atatürk'ün ordusu 'IŞİDistan'a' gidiyor, eski toprağın kalıntılarını yeniden gömmek için kazıp çıkartıyor ve türbeyi 'İslami Halifelik' püritanlarının aynısını yapmasını önlemek için tahrip ediyor. Elbette bir anlaşma. Karşılığında daha fazla Türk petrol uzmanı için mi?"