Süleyman Şah türbesinin yeni arazisinin sahibi konuştu: Satış işlemi yapmadım, yardım bekliyorum

Süleyman Şah türbesinin nakledildiği Suriye Eşmesi’ndeki arazinin Kobanili sahibi Bozan Osman, “Arazi Türkiye sınırına 200 metre. Bakınca Türk askerlerini gördüm. Herhangi bir satış işlemi yapmadım. Ama Türk devletinden yardım istiyorum” dedi.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK), IŞİD tehdidi altındaki Süleyman Şah Türbesi’ne ve Saygı Karakolu’nda görev yapan bordo bereli askerlerin kurtarılmasına yönelik operasyonunun ardından, türbenin yeni yeri Suriye Eşmesi’nde de çalışmalar hızlandı. Türkiye sınırına 180 metre uzaklıktaki Süleyman Şah Türbesi’nin konulacağı arazinin de IŞİD saldırıları esnasında ailesiyle Türkiye’ye sığınan 45 yaşındaki Bozan Osman adlı Suriyeli olduğu ortaya çıktı. Birecik’te Aşağı Eşme köyündeki yakınlarına sığınan Bozan Osman, Vatan gazetesinden Kenan Butakın’nın sorularını yanıtlayarak, herhangi bir satış işlemi veya anlaşma yapmadığını kaydetti.

‘Suriye’de toprak pahalı’

IŞİD saldırılarından sonra maddi açıdan sıkıntılı günler geçirdiklerini kaydeden Osman, Türk devletinden yardım talep ettiklerini söyledi: “Süleyman Şah türbesinin yapılacağı arazi bana ait. Ben araziyi satmadım. Herhangi bir anlaşma da yapmadım. Zaten duymadım. Gece Türk askerlerinin bizim köye doğru gittiğini gördüm. Zaten 200 metre mesafede. Sabah bakınca oraya askerleri gördük. Sabah da, ben muhtar Suphi Yavuz’un yanına gidip Türk askeri bizim toprağa mı gitti diye sordum. Muhtar da bana bir şey olmaz dedi. Arazi 100 dönüm. Tamamı benim. Önceden de haber veren olmadı. Gidip konuştuk askerlerle. Bir şey olmaz, biz sizin kıymetinizi biliyoruz dediler bana. Biz 12 kişilik bir aile olarak IŞİD, Kobani’ye saldırdığı esnada Türkiye’ye Aşağı Eşme köyüne gelip dayımızın yanına yerleştik. Zaten zor durumdayız. Suriye’deyken, şu anda türbenin yapılacağı arazi üzerinde tarımla uğraşıyorduk. Buğday, arpa falan ekiyorduk. Türk devletinden yardım talep ediyoruz. Suriye’de toprak da çok pahalıdır. Ne olacak bilmiyoruz.”