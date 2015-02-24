Yeni Süleyman Şah Türbesi böyle olacak

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından tasarlanan geçici Süleyman Şah Türbesi’nin fotoğrafları Kamu Diplomasisi Koordinatörlüğü tarafından kamuoyu ile paylaşıldı.

Türkiye’nin Suriye’deki toprağı Süleyman Şah Türbesi ve Saygı Karakolu’nun yerinin değişitirilmesi için düzenlediği Şah Fırat operasyonunun ardından getirilen emanetler Şanlıurfa’nın Birecik İlçesi’nde Kara Kuvvetleri Komutalığı’na bağlı 3. Hudut Alayı 7. Hudut Bölük Komutanlığı’nda koruma altına alındı. Suriye Eşmesi’nde yapılacak olan TSK tarafından tasarlanan geçici Süleyman Şah türbesi’ne ait görseller ise Kamu Diplomasisi Koordinatörlüğü tarafından kamuoyu ile paylaşıldı.