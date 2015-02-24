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Dünya

ABD'den 'Şah Fırat Operasyonu' açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Jen Psaki, Türkiye'nin Süleyman Şah Türbesi'ne yaptığı operasyonun detaylarına giremeyeceğini söyledi

24 Şubat 2015 02:16

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Jen Psaki, istihbarat ve bilgi paylaşımı dahil Suriye'deki gelişmelerle ilgili olarak Türkiye ile yakın ve devam eden bir koordinasyon içerisinde olduklarını ve bunun kesinlikle devam edeceğini bildirdi.

Psaki, "Sıklıkla haberlerden, ama aynı zamanda görüşmelerden, Süleyman Şah Türbesi'nin Türkiye için bir öncelik olduğunu hepimiz bir süredir biliyorduk" dedi ve bunun ötesinde operasyonel detaylar ya da tartışmalara girmeyeceğini kaydetti.

Psaki, "Bakan (ABD Dışişleri Bakanı John Kerry), dün Türk Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Türkiye'nin türbedeki başarılı operasyonunu görüştü. Türkiye'ye ve özellikle de bu operasyon sırasındaki kazada ölen Türk askerinin ailesi ve dostlarına başsağlığı diliyoruz. İstihbarat ve bilgi paylaşımı dahil Suriye'deki gelişmeler konusunda (Türkiye ile) yakın ve devam eden koordinasyon halindeyiz ve bu kesinlikle devam edecek."

 

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