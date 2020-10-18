Sabah yazarı Uluç: Ağır Ceza Mahkemesi'ni değil Anayasa Mahkemesi'ni tartışır olduk, adalet büyük yara aldı

Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç, Anayasa Mahkemesi Üyesi Engin Yıldırım'ın "Işıklar yanıyor" paylaşımına göndermede bulunarak, "Ağır Ceza Mahkemesi'ni değil, Anayasa Mahkemesi'ni tartışır olduk" düşüncesini dile getirdi.

Anayasa Mahkemesi'nin milletvekilliği düşürülen CHP'li Enis Berberoğlu kararını uygulamayan İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin tartışılıyor olması gerektiğini belirten Uluç, "Ama yaptığının ve yazdığının farkında olmayan bir Anayasa Mahkemesi üyesinin nereye çeksen uzayacak tweeti gerçek gündemi değiştirdi. Ağır Cezayı değil, Anayasa Mahkemesi'ni tartışır olduk nerdeyse..." görüşünü savundu.

Uluç, "Bir gün hepimize lazım olabilecek adalet, hele bir avuç sosyal medya trolünün, başta Hürriyet olmak üzere medya genelinde baş tacı yapılması ve Anayasa Mahkemesi'nden bile daha etkili hale getirilmesiyle, büyük yara aldı. Yazılar 'tık' uğruna yazılıyor. 'Adalet' için değil. Gazeteler 'tık' için çıkıyor. 'Adalet' için değil.." ifadesini kullandı.

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AYM ile hükûmet arasında gerginlik | Neler yaşandı?

Anayasa Mahkemesi (AYM) ile hükûmet arasında başlayan tartışma, yüksek mahkemesi üyesi Engin Yıldırım’ın “Işıklar yanıyor” paylaşımıyla daha da alevlenmiş; Cumhurbaşkanlığı cephesinden Yıldırım'a "FETÖ'cü" suçlaması gelmişti.

AYM ile hükümet arasındaki tartışma, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yüksek mahkemeyi “Barış için Akademisyenler”in “Bu suça ortak olmayacağız” başlıklı bildirisine yönelik verdiği karar üzerinden başlamıştı. Soylu’nun "Bir terör örgütü, bir PKK bildirisi bu. AYM bu bildiriye düşünce özgürlüğü diyor. AYM'nin aldığı bir kararı eleştirmek benim hakkım" demesi üzerine AYM Başkanı Zühtü Arslan, “Kararlara yönelik bazı eleştirilerden görüyoruz ki kararlarımız okunmadan, bazen de okunduğu halde yeterince anlaşılmadan eleştirilmektedir. Sağlıklı bir eleştiri, okumayı ve okunanı doğru anlamayı gerektirmektedir" yanıtı vermişti.

İki isim arasında yaşanan gerginlik devam ederken MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den AYM’nin kaldırılmasına yönelik bir açıklama gelmişti.

Hükümet cephesinden AYM aleyhine açıklamalar devam ederken ilk derece mahkemenin Enis Berberoğlu hakkında verdiği karar tartışmayı alevlendirdi. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Enis Berberoğlu hakkında, Anayasa Mahkemesi'nin oybirliği ile aldığı karara karşın "yeniden yargılanmasına gerek olmadığı" yönünde karar vermiş;. mahkeme, Anayasa Mahkemesi'nin milletvekilliği düşürülen Enis Berberoğlu hakkında verdiği kararın 'yerindelik denetimi kapsamında kaldığı' gerekçesiyle, yeniden yargılamaya yer olmadığını savunmuştu.

Son olarak dün akşam AYM Üyesi Engin Yıldırım, mahkeme binasının bir fotoğrafını Twitter hesabında paylaşarak “Işıklar yanıyor” notu düşmüştü. Yıldırım'ın bu paylaşımın “darbe” iması yaptığı iddia edildi. Yıldırım, tartışmadan üzüntü duyduğunu kaydettiği son paylaşımında, "Gayem, AYM'nin bir hukuk ışığı olduğuna vurgu yapmaktı" demişti.

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