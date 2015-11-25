Rusya-Türkiye krizi spor turizmini vurdu, yüzde 70 kayıp bekleniyor

Rus uçağının düşürülmesiyle başlayan Türkiye-Rusya gerginliği, Antalya bölgesindeki otellerin kış aylarındaki en büyük gelir kaynağı olan spor turizmini vurdu. Kampa gelen takımların yüzde 50'sini oluşturan Rus kulüpleri, rezervasyonlarını iptal etmeye başladı. Geçen yıl 100 milyon Euro gelir elde edilen spor turizmindeki gelir kaybının yüzde 70'e ulaşması bekleniyor.

Başta Rusya 1. Ligi kulüpleri olmak üzere dünyanın dört bir yanından futbol takımlarının kış kampı için tercih ettiği Antalya'daki otellerde rezervasyon iptal endişesi yaşanıyor.

Türkiye ile Rusya arasında yaşanan gerginlik nedeniyle bölgedeki otellerin kış aylarındaki en büyük gelir kaynağı olan spor turizmi ağır darbe alma tehlikesiyle karşı karşıya...

Antalya bölgesi 2013 yılında bin 300 ayrı futbol takımının kampından 50 milyon Euro, 2014 yılı Ocak-Nisan ayları döneminde ise, 2 bin 500 kamptan yaklaşık 100 milyon Euro civarında gelir elde etmişti.

Antalya bölgesindeki oteller kış aylarında futbol takımlarının akınına uğruyor. Başta Belek olmak üzere, Kemer, Manavgat ve Alanya'da onlarca otel kamplara gelecek takımlar için futbol sahası yaptı.



2015 yılında bu rakamın daha da artması bekleniyordu. Ancak, Türkiye-Rusya gerginliği bütün hesapları alt üst etti. Krizin sürmesi halinde Türkiye'nin spor kamplarından elde ettiği gelirin yüzde 70 civarında azalmasından endişe ediliyor.

Antalya Spor Turizmi Derneği Başkanı Ferit Turgut, kış aylarında kamp için Antalya'ya gelen takımların yüzde 50'sini Rus kulüplerinin oluşturduğunu belirterek, "Maalesef dün ve bugün bazı rezervasyonların iptali başladı. 2014 yılında 100 milyon Euro rakamına ulaşmıştık. Rakamın bu yıl daha da artmasını beklerken, son yaşananlardan dolayı rezevasyon iptalleri başladı. Sanırım, spor gelirimiz bu yıl yüzde 70 azalacak" dedi.