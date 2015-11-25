T24 LogoT24 Logo
Gündem

Rusya-Türkiye krizi spor turizmini vurdu, yüzde 70 kayıp bekleniyor

Rus kulüpleri, rezervasyonlarını iptal etmeye başladı

25 Kasım 2015 18:54

Rus uçağının düşürülmesiyle başlayan Türkiye-Rusya gerginliği, Antalya bölgesindeki otellerin kış aylarındaki en büyük gelir kaynağı olan spor turizmini vurdu. Kampa gelen takımların yüzde 50'sini oluşturan Rus kulüpleri, rezervasyonlarını iptal etmeye başladı. Geçen yıl 100 milyon Euro gelir elde edilen spor turizmindeki gelir kaybının yüzde 70'e ulaşması bekleniyor.

Başta Rusya 1. Ligi kulüpleri olmak üzere dünyanın dört bir yanından futbol takımlarının kış kampı için tercih ettiği Antalya'daki otellerde rezervasyon iptal endişesi yaşanıyor.

Türkiye ile Rusya arasında yaşanan gerginlik nedeniyle bölgedeki otellerin kış aylarındaki en büyük gelir kaynağı olan spor turizmi ağır darbe alma tehlikesiyle karşı karşıya...

Antalya bölgesi 2013 yılında bin 300 ayrı futbol takımının kampından 50 milyon Euro, 2014 yılı Ocak-Nisan ayları döneminde ise, 2 bin 500 kamptan yaklaşık 100 milyon Euro civarında gelir elde etmişti.

Antalya bölgesindeki oteller kış aylarında futbol takımlarının akınına uğruyor. Başta Belek olmak üzere, Kemer, Manavgat ve Alanya'da onlarca otel kamplara gelecek takımlar için futbol sahası yaptı.

2015 yılında bu rakamın daha da artması bekleniyordu. Ancak, Türkiye-Rusya gerginliği bütün hesapları alt üst etti. Krizin sürmesi halinde Türkiye'nin spor kamplarından elde ettiği gelirin yüzde 70 civarında azalmasından endişe ediliyor.

Antalya Spor Turizmi Derneği Başkanı Ferit Turgut, kış aylarında kamp için Antalya'ya gelen takımların yüzde 50'sini Rus kulüplerinin oluşturduğunu belirterek, "Maalesef dün ve bugün bazı rezervasyonların iptali başladı. 2014 yılında 100 milyon Euro rakamına ulaşmıştık. Rakamın bu yıl daha da artmasını beklerken, son yaşananlardan dolayı rezevasyon iptalleri başladı. Sanırım, spor gelirimiz bu yıl yüzde 70 azalacak" dedi.

 

ETİKETLER

suriyerusyatürkiyesportesiskrizuçakhaber

İlgili Haberler

Rus basını: Erdoğan, Rusya ile savaş çıkarmak için Suriye’de Rus uçağı vurmayı planlıyordu

"İşbirliğine açılan ateş"

Rusya: Lavrov, Çavuşoğlu'nun buluşma teklifini reddetti

Dışişleri'nden yapılan açıklamada, Çavuşoğlu ile Lavrov'un önümüzdeki günlerde bir araya geleceği ifade edilmişti

Suriye Türkmen Meclisi Başkanı: Rusya gelip bizi vuruyor

"Türkmen birliklerinde uçak düşürecek silah yok"

Düşürülen Rus uçağı parçalarının yaraladığı kişi: Kahve içerken vuruldum

Uçak parçaları çevre köydeki iki kişiyi yaralamıştı

"Ermeni Soykırımı" tasarısı Rus parlamentosunda

Türkiye'nin Rus uçağını hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle düşürmesi iki ülke arasında krize yol açmıştı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24