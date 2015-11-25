Rusya: Lavrov, Çavuşoğlu'nun buluşma teklifini reddetti

Dışişleri Sözcüsü Tanju Bilgiç, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu’nun, Lavrov ile yaptığı görüşmede, düşürülen uçağa ilişkin bilgi verdiğini söyledi. Bilgiç, “Görüşmede iki bakanın önümüzdeki günlerde bir araya gelmesi kararlaştırıldı” dedi.

Bilgiç, “Görüşmede konuya ilişkin detayların diplomatik ve askeri kanallardan paylaşılması konusunda mutabakata varıldı” diye konuştu.

Reuters daha sonra ise İnterfaks haber ajansını kaynak göstererek, "Lavrov, Çavuşoğlu'yla görüşmek için mutabık kalmadı" diye duyurdu.

Habere göre, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, "Telefon görüşmesinde, Lavrov buluşma tekliflerinin hiçbirini uygun görmedi" dedi.



Associated Press’in haberine göre ise Lavrov, “önümüzdeki günlerde gerçekleşecek uluslararası organizasyonlarda buluşabileceklerini ancak planlı bir görüşme olmadığını” söyledi.