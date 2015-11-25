Rus basını: Erdoğan, Rusya ile savaş çıkarmak için Suriye’de Rus uçağı vurmayı planlıyordu

Rusya Hava Kuvvetleri’ne ait Su-24 tipi savaş uçağının, dün Türkiye tarafından Suriye sınırında düşürülmesi, Rusya’nın birinci gündem maddesi oldu. Rus basınının bir bölümü, iki ülke arasındaki gerilimin yükselmesinin ekonomiye olası etkilerini ön plana çıkarırken, bazı gazeteler de Türkiye’nin bu saldırıyı uzun süredir planladığını öne sürdü. Rusya'nın en çok satan gazetelerinden Komsomolskaya Pravda gazetesi, Putin’in ‘Türklerin Rus uçağını vurması, sırtımıza vurulan bir hançerdir’ açıklamasını manşet yaparak duyurdu. Gazete, "Erdoğan, Türkiye’yi Rusya ile savaşa sürüklemek için Suriye’de Rus uçağını vurmayı planlıyordu” iddiasında bulundu.

Sputnik'te yer alan habere göre, Rus uçağının Türk F16’ları tarafından düşürülmesini sayfalarına taşıyan Rusya gazetelerinin bazılarında öne çıkanlar şöyle:

Kommersant: İşbirliğine açılan ateş

Yaşananları ‘İşbirliğine feshine açılan ateş’ başlığıyla duyuran Kommersant, Türkiye’nin Rusya ile ilişkilerine darbe vurduğunu yazdı. Haberde, Rus Hava Kuvvetleri’nin 30 Eylül’de başlayan Suriye operasyonunda ilk kaybını verdiği vurgulanırken, şu ifadeler kullanıldı:

“Rusya Genelkurmay Başkanlığı’nın açıklamasına göre iki pilottan biri hayatını kaybetti. Kurtarma operasyonuna katılan helikopter de vuruldu ve bir sözleşmeli asker öldü. Bu, Rus ordusunun Suriye operasyonunun başlamasından bu yana verdiği ilk kayıp. 24 Kasım’da yaşananlar, Sovyetler Birliği sonrası dönemde, Moskova ile bir NATO üyesi arasında yaşanan en ciddi askeri olay. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Türkiye’nin eylemini ‘sırtından vurma’ olarak tanımladı ve Türkiye’yi teröre destek olmakla suçladı.”

Vedomosti: İlk olarak turizm etkilenecek

Ekonomi gazetesi Vedomosti, ‘Rusya, bombardıman uçağı pilotunun öldürülmesi nedeniyle Türkiye ile ilişkilerini donduruyor’ başlığını kullanırken, süreçten ilk olarak turizmin olumsuz etkileneceğini belirtti. Haberde, Rus uçağının Türkiye tarafından vurulmasının IŞİD’e karşı ortak koalisyon kurulması çabalarına zarar vereceğinin altı çizilerek, Rus-Türk ekonomik işbirliğini de olumsuz etkileyeceği kaydedildi:

“Türkiye, Almanya’dan sonra Rus gazının en büyük tüketicisi konumunda ve Rus gazını başka bir kaynakla ikame edemez. Gazprom, Türkiye’ye gaz sevkiyatından vazgeçemez ama Türk Akımı projesi üzerinde artık soru işaretleri var. Türkiye, Rus tahılının da en büyük ikinci alıcısı. Ekonomik ilişkilerin bozulması halinde Rusya’nın yeni alıcılar bulması zor olacak.”

Komsomolskaya Pravda: Biz uyarmıştık

Komsomolskaya Pravda gazetesi ise gelişmeyi, Putin’in ‘Türklerin Rus uçağını vurması, sırtımıza vurulan bir hançerdir’ açıklamasını manşet yaparak duyurdu. Gazete, bundan bir ay önce muhabirliğinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Rus uçağını vurmaya hazırlandığı uyarısı yaptığını da yazdı.

Haberde “Muhabirimiz Darya Aslanova, bir ay önce Türk arkadaşlarından böyle bir provokasyon yaşanabileceğine dair mektup almıştı” denilirken söz konusu mektup şöyle aktarıldı: “Sevgili Darya ve Şamir. Tehlike seviyesi kırmızı! Erdoğan, Türkiye’yi Rusya ile savaşa sürüklemek için Suriye’de Rus uçağını vurmayı planlıyor.”

İztestiya: Türkiye bunu, uzun süredir planlıyordu

İzvestiya gazetesi, gelişmeyi ‘Vladimir Putin, Erdoğan’ı olası sonuçlar için uyardı’ başlığıyla duyurmayı tercih etti. Rusya Devlet Başkanı Putin’in dün konuyla ilgili yaptığı açıklamaları tüm detaylarıyla aktaran gazete, Rus uzmanların Türkiye’nin bu adımı uzun süredir planlıyor olduğu iddiasını da aktardı.