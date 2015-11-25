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Dünya

Rusya, Türkiye sınırına füze savunma sistemi gönderiyor

Rusya'nın gönderdiği S-400 füze sistemi, 480 kilometreden hedefe kilitlenme özelliği ve 400 kilometre yarı çap menzilde hedefi imha kapasitesine sahip

25 Kasım 2015 13:29

Hava sahası ihlali gerekçesiyle TSK tarafından savaş uçağı düşürülen Rusya, Türkiye'nin Hatay sınırının yaklaşık 80 kilometre güneyinde bulunan liman kenti Lazkiye'ye füze savunma sistemi konuşlandıracağını açıkladı.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rusya'nın gelişmiş S-400 füze savunma sistemini Türkiye'nin sınırındaki Lazkiye'deki Hmeymim hava üssüne göndereceğini açıkladı.

S-400, 480 kilometreden hedefe kilitlenme özelliği ve 400 kilometre yarı çap menzilde hedefi imha kapasitesine sahip. Yükseklikte ise 56 kilometre irtifa ile balistik füzelere karşı da kullanılabiliyor.

Rusya Savunma Bakanlığı dün Rus savaş uçağının düşürülmesinin ardından alınacak önlemleri şöyle açıklamıştı.

1- Türkiye ile askeri kanallardan tüm irtibat kesecek

2- Rus bombardıman uçaklarına bundan böyle havada avcı uçakları eşlik edecek.

3- Akdeniz’de bulunan “Moskova” kruvazörü Lazkiye kıyılarına yaklaşarak, güvertesinde bulunan S-300 benzeri “Fragat” füzeleriyle hava kuvvetlerimize tehdit oluşturan tüm hedefi sorgusuz sualsiz vuracak.”

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