Düşürülen Rus uçağı parçalarının yaraladığı kişi: Kahve içerken vuruldum

Suriye sınırında dün Türkiye'nin düşürdüğü Rus uçağının parçalarının yaraladığı Ahmet Taşdemir, “Kahvemizi içerken vuruldum, kulağımdan kan geliyordu” dedi.

Hürriyet’in haberine göre Hatay'ın Yayladağı ilçesine bağlı Suriye sınırı yakınlarındaki Dutlubahçe Mahallesi'nde yaşayan 60 yaşındaki Mevlüt Horoz yaptığı açıklamada, kendisinin sağ bacağına, dünürü Ahmet Taşdemir'in ise kulağına metal parçası isabet ettiğini söyledi.

Bir anda bacağının kanlar içerisinde kaldığını anlatan Horoz, “Olayın ardından komşularımız bizi hastaneye götürdü. Hemen tedavi altına alındık. Bacağımın filmini çektiler, mercimek tanesi büyüklüğünde bir metal parçası isabet etmiş. Şu an Allah'a şükür iyiyim" diye konuştu. Tedavisinin ardından taburcu edildiğini belirten Horoz, bacağındaki metal parçasının ameliyatla alınabileceğinin söylendiğini dile getirdi.

Kulağından yaralanan ve hastanede yapılan tedavisinin ardından taburcu edilen Ahmet Taşdemir ise “Kahvelerimizi içerken vuruldum. Kulağımdan kan geliyordu. Hastaneye gittik, kulağım yaralanmış 3 dikiş atıldı" dedi.