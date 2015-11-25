"Ermeni Soykırımı" tasarısı Rus parlamentosunda

Rus haber ajansı RIA, Rus milletvekillerinin "Ermeni soykırımı"nın inkarını suç sayan yasa tasarısını Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'ya sunduğunu bildirdi.

Adil Rusya partisi başkanı Sergey Mironov Twitter hesabından "Az önce, Türkiye tarafından 1915'te gerçekleştirilen Ermeni soykırımını inkar edenlerin sorumlu tutulmasıyla ilgili bir yasa tasarısı sunduk" yazdı.

Türkiye'nin Hatay Yayladağ'ın karşısındaki Bayırbucak bölgesinde operasyon düzenleyen Rus uçağını hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle düşürmesi iki ülke arasında krize yol açmıştı.