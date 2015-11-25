Ukraynalı yöneticiden orduya: Biz de Rus uçağı vuralım!

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Kurulu Başkanı Oleksandır Turçinov, Türkiye'nin Rus uçaklarını defalarca uyardığını belirterek, Ukrayna Hava Kuvvetleri'nin de, Ukrayna hava sahasını ihlal eden Rus uçaklarını vurmasını istedi.

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Kurulu Başkanı Oleksandır Turçinov, Türk F-16 uçaklarının Rus savaş uçağını düşürmesi ile ilgili, “Türk tarafı, ateş açmadan önce Rus tarafını, kendisinin hava sahasının Rus uçakları tarafından ihlal edilmesinin kabul edilemez olduğu konusunda defalarca uyardı. Rus uçağının vurulmasından önce de, birkaç defa uyarıda bulunuldu ve ancak bundan sonra Rus uçağı vuruldu” dedi.

Turçinov, Ukrayna Hava Kuvvetleri’nin de, Ukrayna hava sahasını ihlal eden Rus uçaklarına aynı şekilde karşılık vermesi gerektiğini ifade etti.