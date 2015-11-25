Onur Yürüyüşü müdahalesine soruşturma izni çıkmadı!

LGBTİ örgütleri tarafından düzenlenen 13. İstanbul LGBTİ Onur Yürüyüşü 2015’te yaşanan polis müdahalesine ilişkin suç duyurusu sonuçlandı. İstanbul Valiliği, yürüyüşte yaşanan müdahale için polislerin soruşturulmasına izin verilmedi.

Valilik, Onur Yürüyüşü’nün ‘yasaklı’ olduğunu söyleyerek tüm gün süren polis saldırısının ‘yasal sınırlar içerisinde’ olduğunu savundu. LGBTİ örgütlerinin sunduğu delillere ve basında yer alan görüntülere rağmen, ‘polislerin görevlerini kötüye kullandıklarına dair herhangi bir bilgi, belge ve görüntü kaydı’ olmadığını öne sürdü.

KaosGL’nin haberine göre LGBTİ örgütleri Onur Yürüyüşü’ne polis saldırısına ilişkin İçişleri Bakanı Sebahattin Öztürk, İstanbul Valisi Vasip Şahin ve kanunlara aykırı emri uygulayan İstanbul Emniyet Müdürü Selami Altınok hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Kaos GL, Lambdaistanbul, SPoD LGBTİ ve Kırmızı Şemsiye; sorumluların kasten yaralama, işkence, eziyet, kötü muamele, cebir, zor kullanma yetkisine ilişkin sınırın aşılması, görevi kötüye kullanma, kanuna aykırı emir vermek ve yerine getirmek, ifade özgürlüğünün kullanımını engelleme, toplantı ve gösteri yürüyüş hakkının kullanımını engelleme ve hürriyeti tehdit suçlarından yargılanmasını istemişti.

Ne olmuştu?

Taksim Meydanı'ndan Galatasaray Meydanı'na kadar olan güzergahta bugün saat 17.00'de yapılması planlanan 13. LGBTİ Onur Yürüyüşü öncesi, toplanan gruba tazyikli su, biber gazı ve plastik mermi ile müdahale etti.

Taksim'den Harbiye yönüne dağılan bir grubun bir süre slogan atmasına izin veren polis, 17:30 sıralarında grubu kalkanlarla sürerek dağıttı. Polis daha sonra Gezi Parkı'nı boşaltarak kapattı.

İstiklal Caddesi'nde toplanmak isteyen grup ise polis müdahalesi sonucu ara sokaklara dağıldı. Polis, ara sokaklarda polise sert müdahale etti.

Yürüyüş yapmaya çalışan kalabalık "Susma, haykır; eşcinseller vardır" "Nerdesin aşkım? Burdayım aşkım" sloganları atıyor. Polis müdahalesi ara sokaklarda yer yer gece saatlerine kadar devam etti.