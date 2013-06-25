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Dünya

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Snowden Rusya sınırlarında değil

ABD'nin gizli gözetleme raporlarını ortaya çıkaran Edward Snowden'ın sınırlarında olmadığını belirten Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 'Rusya'yı suçlama girişimi ve tehdit edilmesi kabul edilemez' dedi

25 Haziran 2013 19:26

Çeviri: Varsan Çekiç

ABD'nin uyguladığı internet gözetlemesini ortaya çıkartan Edward Snowden hakkında açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Snowden'ın Rusya sınırları içine hiç girmediğini açıkladı. ABD'nin yaptığı Snowden'ın Rusya'da olduğunun tahmin edildiğini belirten ve Rusya'yı uyaran açıklama için Lavrov, "Rusya'yı suçlama girişimi ve tehdit edilmesi kabul edilemez" dedi.

İngiliz The Guardian gazetesinin haberine göre, Cezayir Dışişleri Bakanı Murad Medlesi ile görüşmesinin ardından yapılan ortak basın konferansında konuşan Lavrov, "Rusya'nın Sayın Snowden ile ya da kendisinin Amerikan adaleti ile olan ilişkisi ve dünya üzerindeki hareketleri ile hiç bir bağlantısı yoktur. Snowden rotasını kendi seçmiştir ve Rusya'da, burda bulunan herkes gibi,  rotasını kitlesel medyadan öğrenmiştir" diyerek, "Snowden, Rusya sınırlarına girmedi" sözlerini de ekledi.

Pazartesi günü Beyaz Saray sözcüsü Jay Carney'in yaptığı açıklamada, ABD'nin Snowden'ın Rusya'da olduğunu tahmin ettiklerini belirterek, Rusya ve Çin'i gizli dosyaları toplamak ve açığa çıkarmakla suçlanan birine yardım edilmesine karşı uyarıda bulundu.

Rusya'nın olaylara dahil olduğu izleniminin uyandırılması hakkında Lavrov, "Rusya'nın ABD kanunlarını bozmak ve olaylar dizisinin içinde yer almakla suçlama girişimi ve hatta tehdit edilmesi asılsız ve kabul edilemez" açıklamasında bulundu.

Rusya haber ajansları, Snowden'ın pazar günü Moskova'ya vardığını ve Havana'ya uçuşu gerçekleşmeden önce Şeremetyevo Havalimanı'nda Ekvador'lu diplomatlarla görüştüğünü yazdı. Ajanslar, Snowden'ın pazartesi günü Havana uçağına binmediğine de yer verdi.

Gizlilik karşıtı internet sitesi Wikileaks, Snowden'ın pazar günü Hong Kong'tan kaçtığını ve Moskova üzerinden üçüncü bir ülkeye geçiş yaptığını açıklayarak, Ekvador'a politik sığınma talebinde bulunduğunu belirtmişti. Ekvador bir yıl önce Londra'da bulunan büyükelçiliğinde Wikileaks'in kurucusu Julian Assenge'a politik sığınma sağlamıştı.

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