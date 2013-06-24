Kerry: Snowden'a çıkış izini kasten verildiyse ilişkilerimizde etkileri olur

Çeviri: Varsan Çekiç

Hindistan ziyaretinde basın ile görüşen Amerika Dışişleri Bakanı John Kerry, ABD'nin internet gözetleme raporlarını medya ile paylaşan ve dün Rusya üzerinden Ekvador'a sığınma talebinde bulunan Edward Snowden hakkında açıklama yaparak, Rusya ve Çin'in Snowden'ın kaçmasında yardım etme ihtimalinin, "üzücü" bir durum olacağını belirtti. BBC'nin haberine göre Kerry, böyle bir hareketin kaçınılmaz "sonuçları" olacağını söyledi.

Hong Kong otoriteleri, pazar günü Snowden'ın kendi isteği ile çıkış yaptığını ve ABD'nin gönderdiği suçlu geri iade belgeleri eksik olduğu için Snowden'ı tutmak için yasal bir nedenlerinin olmadığını belirttiler. ABD hükümetine ait gizli belgeleri çalmak ve gizli iletişim belgelerini kasten haberleştirmek yüzünden suçlanan Snowden, dosyalar ilk ortaya çıktığında Hong Kong'ta saklanıyordu.

İngiliz haber kanalı BBC'ye konuşan Edward Snowden'ın Hong Kong'taki avukatı Albert Ho, Hong Kong hükümet yetkililerinin Snowden'ı haftasonu ülkeden çıkması için teşvik ettiğini söyledi. Ho BBC'ye, yetkililerin Pekin hükümetinin emirleriyle hareket ettiğine inandığını belirtti.

BBC, Snowden'ın tam olarak nerde olduğunun bilinmediğini yazarak, Moskova'da Şeremetyevo Havalimanı otelinde bir gece geçirdiğine inanıldığını ve Ekvador'un, Snowden'dan politik sığınma talebi aldıklarını onayladığını belirtti.

Delhi'de gazetecilere yaptığı açıklamada Kerry, Snowden'ın Hong Kong'tan ayrılması hakkında, "Eğer kasten uçağa binmesine izin verildiyse çok üzücü bir durum. Kuşkusuz ki ilişkilerimizde bazı etki ve sonuçları olacaktır" dedi.

ABD'nin Rusya'dan, Snowden'ı ülke topraklarını terk etmeden önce iade etmesini istediğini belirten Kerry, Moskova'nın "Hukuk standardlarında hareket etmesi gerektiğini çünkü bunun herkesi ilgilendirmekte" olduğu hakkında uyararak, "Son iki yılda Rusya'nın istediği yedi suçluyu iade ettik. O yüzden karşılıklı ilişkilerin ve hukukun uygulanmasının önemli olduğunu düşünüyorum" açıklamasını yaptı.

BBC'nin haberine göre Vietnam'a yaptığı ziyarette konu hakkında açıklama yapan Ekvador Dışişleri Bakanı Ricardo Patino, uçakla Küba yolu üzerinde olduğu düşünülen Snowden'ın hala Rusya'da olduğunu imâ etti. Ekvador'un Rusya hükümeti ile "Saygılı ve diplomatik temasları" sürdürdüğünü belirten Patino, Moskova'nın "Bu durum için kendi hukuku, politikalara ve uluslararası hukuka ve normlara uygun olarak, en pratik karırı uygulayabilir" dedi. BBC Patino'nun, Snowden'ın güncel konumu hakkındaki soruya bir cevap vermediğini de yazdı.

Ekvador'un Snowden'ın politik sığınma talebini işleme koyduğunu onaylayan Patino, Snowden tarafından Ekvador Başkanı Rafael Correa'ya yolladığı mektubu okuyarak, Snowden'ın yazdığı "ABD ve temsilcileri tarafından eziyet görme riski altında" olduğu sözlerinin üstünde durdu.

Ülkesinin Snowden'ın ricasını değerlendirme kararını savunan Patino, Ekvador'un insan haklarını "diğer tartışılabilecek önemlerin ya da diğer maruz kalınabilecek baskıların üzerinde" gördüğünü belirterek, Snowden'ın ABD'de adil yargılanmayacağını söyledi. ABD Ekvador elçisi ile irtibat halinde olduğunu açıklayan Patino, "ABD hükümetinin pozisyonunu göz önüne alacağız ve Ekvador anayasası, kanunları, uluslararası politikaları ve egemenliği gereğince bir karar alacağız" dedi.



Wikileaks dün yaptığı açıklamada Snowden'ın "Ekvador Cumhuriyeti'ne sığınma amacıyla güvenli bir rota üzerinde olduğunu ve kendisinin Wikileaks'ten diplomat ve yasal danışmanların eşlik ettiğini" yazdı. Wikileaks kurucusu Julian Assenge, bir yıl önce Londra'da bulunan Ekvador Büyükelçiliği'nde politik sığınmacı olarak kalmaya başlamıştı.