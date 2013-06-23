T24 LogoT24 Logo
Dünya

Assange: Hangi cesur ülke Snowden'in insanlığa hizmetini tanıyacak?

Wikileaks kurucusu Julian Assange, ABD'nin internet gözetleme planını dünyaya duyuran Edward Snowden'e politik sığınma sağlaması için çağrıda bulundu

23 Haziran 2013 21:45

Gizli bilgilerin sızdırılmasına yönelik çalışan internet sitesi Wikileaks'in kurucusu Julian Assange internet sitesinden dünyayı, ABD'de Ulusal Güvenlik Dairesi'nin dinleme ve kişisel veri toplama operasyonlarını İngiliz The Guardian ve Amerikan Washington Post gazeteleri ile paylaşan Edward Snowden'le birlikte durmaya çağırdı.

 

'Obama verdiği saydam hükümet sözünden geri döndü'

 

İngiliz The Guardian gazetesinin haberine göre, Wikileaks sitesinden yaptığı açıklamada Assange, "Birkaç hafta önce Edward Snowden Obama hükümeti, istihbarat topluluğunu ve internet sunucu devlerini kapsayan, dünyayı gözetleme programını duyurdu. Snowden'in Obama hükümeti tarafından casuslukla suçlanması da saat gibi işledi" dedi. Assange, ABD Başkanı Barack Obama'nın verdiği saydam hükümet sözünden dönerek, Edward Snowden ve Wikileaks'e bilgi sağladı için yargılanan Bradley Manning gibi "genç, düşünceli insanlara" ihanet ettiğini ve gerçek "hain"in Obama olduğunu yazdı. 

Açıklamasında ABD hükümetinin herkesi gözetlerken, insanlara bilgi verdiği için Snowden'in casuslukla suçlandığını belirten Assenge, "İnsanlığa hizmet ve uluslararası övgüye değer eylemlerin artık Nobel Barış Ödülü değil, ABD Adalet Bakanlığı'ndan casus suçlaması aldığı bir noktaya geliyoruz" dedi.

 

'Edward Snowden için politik sığınma çabaları güçlendirilmeli'

 

Edward Snowden'e açılan davanın, haklarını savunmayı düşünen diğer ülkeler için bir göz korkutma niteliği taşıdığını açıklayan Assange, "Bu taktiğin işlemesine izin verilmemeli. Edward Snowden için politik sığınma çabaları güçlendirilmeli. Hangi cesur ülke onun yanında duracak ve insanlığa hizmetini tanıyacak? Hükümetlerinize öne çıkmalarını söyleyin, öne çıkmalarını ve Snowden'ın yanında durmalarını" diye yazdı.

Ulusal Güvenlik Dairesi'nin eski çalışanı Edward Snowden, ABD tarafından Güvenlik Dairesi'ne ait gizli bilgileri yetkisi olmayan kişilerle paylaşmakla suçlandı. The Guardian gazetesine göre Hong Kong'ta saklanan Snowden hakkında hükümet malını çalmaktan da suç davası açıldı. Washington Post'un haberine göre ABD otoriteleri, Snowden'i geçici tutuklama kararı ile tutuklamak için Hong Kong'a başvuru yaptığını yazdı.

Wikileaks kurucusu Julian Assange bir yıl önce, hakkında İsveç'te açılan tecavüz davaları yüzünden ülkeye geri iade edilmemek için Londra'daki Ekvador Büyükelçiliği'ne sığınmıştı. Assange, hakkında açılan davaları inkar ederek, içeriğin politik olduğunu savunmuştu.

 

Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'in ingilizce tam açıklamasını okumak için tıklayın 

Çeviri: Varsan Çekiç

 

ETİKETLER

julian assangeedward snowdenwikileaksprismobamansa

İlgili Haberler

ABD Snowden'ın peşinde

ABD Adalet Bakanlığı, eski CIA çalışanı Edward Snowden hakkında, Virginia eyaletindeki federal mahkemede suç duyurusunda bulundu

ABD'nin iadesini talep ettiği Edward Snowden Hong Kong'tan kaçtı

Hong Kong, ABD Ulusal Güvenlik Dairesi'nin dünyada milyonlarca kişinin telefon ve internet kayıtlarını izlediği bilgisini basına sızdıran Edward Snowden'in 'üçüncü bir ülkeye geçtiğini' açıkladı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

İran'ın Ankara Büyükelçiliği: Erdoğan Ruhani'ye, "Şehit Süleymani'nin yokluğu derinden üzüyor"...

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu: 2024 yılında 220 bin avukat olacak,...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24