Assange: Hangi cesur ülke Snowden'in insanlığa hizmetini tanıyacak?

Gizli bilgilerin sızdırılmasına yönelik çalışan internet sitesi Wikileaks'in kurucusu Julian Assange internet sitesinden dünyayı, ABD'de Ulusal Güvenlik Dairesi'nin dinleme ve kişisel veri toplama operasyonlarını İngiliz The Guardian ve Amerikan Washington Post gazeteleri ile paylaşan Edward Snowden'le birlikte durmaya çağırdı.

'Obama verdiği saydam hükümet sözünden geri döndü'

İngiliz The Guardian gazetesinin haberine göre, Wikileaks sitesinden yaptığı açıklamada Assange, "Birkaç hafta önce Edward Snowden Obama hükümeti, istihbarat topluluğunu ve internet sunucu devlerini kapsayan, dünyayı gözetleme programını duyurdu. Snowden'in Obama hükümeti tarafından casuslukla suçlanması da saat gibi işledi" dedi. Assange, ABD Başkanı Barack Obama'nın verdiği saydam hükümet sözünden dönerek, Edward Snowden ve Wikileaks'e bilgi sağladı için yargılanan Bradley Manning gibi "genç, düşünceli insanlara" ihanet ettiğini ve gerçek "hain"in Obama olduğunu yazdı.

Açıklamasında ABD hükümetinin herkesi gözetlerken, insanlara bilgi verdiği için Snowden'in casuslukla suçlandığını belirten Assenge, "İnsanlığa hizmet ve uluslararası övgüye değer eylemlerin artık Nobel Barış Ödülü değil, ABD Adalet Bakanlığı'ndan casus suçlaması aldığı bir noktaya geliyoruz" dedi.

'Edward Snowden için politik sığınma çabaları güçlendirilmeli'

Edward Snowden'e açılan davanın, haklarını savunmayı düşünen diğer ülkeler için bir göz korkutma niteliği taşıdığını açıklayan Assange, "Bu taktiğin işlemesine izin verilmemeli. Edward Snowden için politik sığınma çabaları güçlendirilmeli. Hangi cesur ülke onun yanında duracak ve insanlığa hizmetini tanıyacak? Hükümetlerinize öne çıkmalarını söyleyin, öne çıkmalarını ve Snowden'ın yanında durmalarını" diye yazdı.

Ulusal Güvenlik Dairesi'nin eski çalışanı Edward Snowden, ABD tarafından Güvenlik Dairesi'ne ait gizli bilgileri yetkisi olmayan kişilerle paylaşmakla suçlandı. The Guardian gazetesine göre Hong Kong'ta saklanan Snowden hakkında hükümet malını çalmaktan da suç davası açıldı. Washington Post'un haberine göre ABD otoriteleri, Snowden'i geçici tutuklama kararı ile tutuklamak için Hong Kong'a başvuru yaptığını yazdı.

Wikileaks kurucusu Julian Assange bir yıl önce, hakkında İsveç'te açılan tecavüz davaları yüzünden ülkeye geri iade edilmemek için Londra'daki Ekvador Büyükelçiliği'ne sığınmıştı. Assange, hakkında açılan davaları inkar ederek, içeriğin politik olduğunu savunmuştu.

Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'in ingilizce tam açıklamasını okumak için tıklayın

Çeviri: Varsan Çekiç