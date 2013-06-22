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Dünya

ABD Snowden'ın peşinde

ABD Adalet Bakanlığı, eski CIA çalışanı Edward Snowden hakkında, Virginia eyaletindeki federal mahkemede suç duyurusunda bulundu

22 Haziran 2013 15:06

ABD yönetimi, dünyada milyonlarca kişinin telefon ve internet kayıtlarını izlenildiği bilgisini basına sızdıran eski CIA ajanı Edward Snowden'ı casusluk ve hükümet mülkiyetinin hırsızlığı ile suçladı.
 
ABD Adalet Bakanlığı, halen Hong Kong'da olduğu tahmin edilen 29 yaşındaki eski CIA çalışanı Edward Snowden hakkında, Virginia eyaletindeki federal mahkemede suç duyurusunda bulundu.

ABD Ulusal Güvenlik Kurumu'nun (NSA) gizli izleme programlarına dair detayları The Guardian ve The Washington Post gazetelerine sızdırdığını daha önce kabul eden Snowden'a, Casusluk Yasası altında bazı suçlamalar yöneltildi.

Snowden’a ulusal savunma bilgilerinin izinsiz şekilde iletilmesi ve gizli istihbarat bilgilerinin kasıtlı olarak iletilmesi suçlamaları yöneltildi.

Edward Snowden ayrıca, hükümet mülkiyetinin hırsızlığı ile suçlandı.

Washington Post gazetesinin haberine göre, ABD yönetimi, Hong Kong'dan Snowden'ı tutuklamasını istedi.

ABD'nin, Snowden'ın Hong Kong'dan iadesi için talepte bulunmaya hazırlandığı belirtiliyor.

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