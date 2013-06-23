ABD'nin iadesini talep ettiği Edward Snowden Hong Kong'tan kaçtı

Hong Kong hükümeti tarafından yapılan açıklamada, ABD'nin iade talebine rağmen Ulusal Güvenlik Dairesi'nin eski çalışanı Edward Snowden'in ülkeden ayrılmasına izin verilmesine "ABD'nin sunduğu belgelerin Hong Kong hukukundaki yasal gerekliliklere tamamen uygun olmayışı"nı gerekçe gösterdi. Açıklamada, "Snowden'in ülkeden ayrılmasına engel olmak için yasal bir dayanağın bulunmadığı" vurguladı.

Hürriyet Planet'ın haberine göre, Rusya'nın Ria Novosti ajansı Snowden'in Rus havayolu şirketi Aerofloft'a ait bir uçakla Şeremetyevo havaalanına indiğini duyurdu. Ajansa açıklamada bulunan görgü şahidi bir uçak yolcusu, Snowden'in diplomatik bir araç tarafından uçağın merdivenlerinde karşılanarak götürüldüğünü belirtti.

İngiliz haber kanalı BBC haberinde, Rusya basınında, Snowden'in havalimanından Venezuela ya da Ekvador elçilik arabası tarafından alındığına yer verildiğini yazdı. BBC'ye konuşan havayolu şirketi çalışanı, Snowden'in Küba'ya uçacağını ve oradan da Venezuela'ya geçeceğini belirtti. BBC, iki ülkenin de ABD'nin yapacağı suçlu geri iade talebini yerine getirmeme ihtimaline yer verdi.

Wikileaks bu sabah sitelerinde yer alan açıklamada, Snowden'ın "Demokratik bir ülkede politik sığınma" bulmasına yardım ettiklerini belirtti.



ABD iadesini talep etmişti



Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Tom Donilon Amerikan CBS kanalında, Snowden'ın mahkeme önüne çıkarılmak üzere Amerika'ya geri getirilmesi için "iyi bir gerekçenin" olduğunu ve Hong Kong'dan suçluların karşılıklı iadesi anlaşmasını yerine getirmesini beklediklerini belirtmişti.

ABD yönetiminden üst düzey bir yetkili, Hong Kong'un kısa süre içinde adım atmaması halinde, bu durumun "ikili ilişkilerin karıştıracağını ve Hong Kong'un hukukun üstünlüğüne olan bağlılığına dair soru işaretleri uyandıracağı" konusunda uyarmıştı.



Yeni iddialar



Edward Snowden'in Hong Kong'da İngilizce yayımlanan South China Morning Post gazetesine yaptığı açıklamada, "ABD'nin Çin'e yönelik bilgisayar korsanlığı hedefleri arasında, ülkedeki cep telefonu şirketleriyle iki üniversitenin de bulunduğunu" söylemişti.