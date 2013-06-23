Edward Snowden Ekvador'a sığınma talebinde bulundu

İngiliz The Guardian gazetesi, Wikileaks'in bugün yaptığı açıklamaya yer vererek, Edward Snowden'ın "Ekvador'a bağlı" olduğunu ve sığınma talebinin işlenmesi için beklediğini açıkladı.

Wikileaks'in açıklaması şöyle:

Sayın Edward Snowden, Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallık istihbarat dairelerinin yürüttüğü global gözetleme rejimini kanıtlarla ortaya çıkartan Amerikalı, hukuki yollarla Hong Kong'u terk etmiştir. Kendisi güvenli bir rota üzerinden sığınma talebi ile Ekvador Cumhuriyeti'ne bağlıdır ve kendisine Wikileaks'ten diplomatlar ve yasal danışmanlar eşlik etmiştir.

Sayın Snowden Wikileaks'ten, yasal uzmanlık ve tecrübelerini kullanarak kendisinin güvenliğini sağlamasını taleb etmiştir. Kendisi Ekvador'a vardığında talebi resmi olarak işlenecektir.

Wikileaks Hukuk Direktörü ve Julian Assange'ın avukatı eski ispanyol hakim Baltasar Garzon, şu açıklamayı yapmıştır:

"Wikileaks yasal ekibi ve ben, Sayın Snowden'ın haklarının muhafaza edilmesi ve şahıs olarak korunması ile ilgileniyoruz. Kamu yararı için açıklamalar yaptıkları veya kolaylık sağladıkları için Sayın Snowden ve Sayın Assange'a yapılanlar, kamuya karşı bir saldırıdır."

Wikileaks kurucusu Julian Assange bir yıl önce Londra'daki Ekvador Büyükelçiliği'ne politik sığınmacı olarak yerleşmişti.

Eski CIA çalışanı Edward Snowden, Amerikan Ulusal Güvenlik Dairesi'nin ülkede gizli mahkeme kararları ile insanların telefon görüşmelerini kaydettiğini ve internette kişisel verilerini, büyük internet şirketlerinin sunucularından toplamak için 2007 yılında yazılan PRISM programını detaylı anlatan raporları İngiliz The Guardian ve Amerikan Washington Post gazetelerine sızdırmıştı. Raporların açıklanmasıyla gözlemlerin "Amerikalı olmayanlar" üzerine yoğunlaştı ve PRISM programının İngiliz İstihbarat birimi GCHQ tarafından da kullanıldığı ortaya çıkmıştı. Edward Snowden raporları gazetelere vermesinin ardından Hong Kong'a kaçmıştı.

Raporlardan 2 Eylül 2009 tarihinde G20 toplantılarına katılmak için Londra'ya giden Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ve beraberindeki 15 kişilik heyetin, "Türkiye'nin diğer G20 ülkeleriyle işbirliği yapıp yapmayacağının anlaşılması" için dinlendiği de ortaya çıkmıştı.

Çeviri: Varsan Çekiç