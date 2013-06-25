Edward Snowden nerede?

ABD Ulusal Güvenlik Kurumu NSA'in yürüttüğü gizli telefon ve internet kayıtlarını izleme programını basına sızdıran Edward Snowden sırra kadem bastı. Hong Kong'dan Moskova'ya uçan Snowden'ın nerede olduğu bilinmiyor. ABD ise, Snowden'ı iade etmeyen Rusya ve Çin'e kızgın.



İki gün önce Hong Kong'dan Rusya'nın başkenti Moskova'ya gelen CIA eski ajanı Edward Snowden'ın Küba'dan Ekvador'a geçeceği iddia ediliyordu.

Snowden'ı Moskova'dan Küba'ya götüreceği tahmin edilen uçağa Amerikan CNN televizyonu muhabiri de bindi. Ancak uçakta Snowden yoktu. O günden bu yana ABD'nin yeni bir numaralı düşmanı sırra kadem bastı.

ABD Ulusal Güvenlik Kurumu NSA'in gizli kayıtlarını basına sızdıran Edward Snowden'la ilgili en yeni bilgi, siyasi sığınma için Ekvador'a başvurusu oldu.



'Assange güvende olduğunu söyledi'



Ekvador Dışişleri Bakanı Ricardo Patino da, Snowden'ın nerede olduğunu bilmediklerini söyledi. Resmi bir ziyaret için Vietnam'ın başkenti Hanoi'de bulunan Patino, "WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange, Snowden'ın güvende olduğunu söyledi ancak ayrıntılı bilgi vermedi" dedi.

ABD'nin casuslukla suçladığı ve hakkında yakalama emri çıkardığı CIA eski ajanı Edward Snowden uluslararası diplomatik krizi de neden oldu.



ABD kızgın



ABD, iadesini istediği Snowden'a yardım ettiği gerekçesiyle Rusya ve Çin'e kızgın. Moskova'da olduğu iddia edilen Snowden'ın Rusya ve ABD arasında soğuk savaş yıllarını aratmayan bir krize yol açtığı iddia ediliyor. ABD, Çin'i ise, Snowden'ı Hong Kong'dan gidişine izin vermekle suçladı.

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry üstü kapalı olarak Rusya ve Çin'i şu sözlerle tehdit etti: "Tutuklama talebine rağmen atılan adımların etkileri ve sonuçları olacaktır" dedi.



Çin suçlamaları reddetti



ABD Dışişleri Bakanı Kerry'ye yanıt veren Çin, iddiaları "temelsiz" ve "kabul edilemez" bulduğunu açıkladı. Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Hua Chunying, Snowden'ın Hong Kong'dan ayrılmasıyla ilgili, ABD'nin kendilerine yönelik suçlamaların 'temelsiz" ve "kabul edilemez" olduğunu söyledi.

Çinli sözcü Chunying, Hong Kong'un Snowden vakasında yasalar çerçevesinde davrandığını belirtti.