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Rıza Bey Apartmanı'nda enkaz altında kalan Beril Gidiş ve Aynur Gidiş'in cesetlerine ulaşıldı

01 Kasım 2020 22:53

İzmir depreminin ardından simge binalardan birisi haline gelen Rıza Bey Apartmanı enkazının altında kaldığı belirlenen Beril Gidiş’in cesedine 35 saat sonra ulaşıldı. Aynı enkaz altında kalan anne Aynur Gidiş'in de 55. saatte cesedine ulaştıldı. 

Manisa Kulalı anne-kız Aynur ve Beril Gidiş'in Rıza Bey Apartmanı enkazında  kaldığı öğrenilmişti. Enkaz altında kalan vatandaşlara ulaşmaya çalışan arama kurtarma ekipleri 35. saatin sonunda 27 yaşındaki Beril Gidiş’in cesedine ulaştılar.

Devam eden çalışmalarda 55 saat geride alırken anne Aynur Gidiş'in de cansız bedenine ulaşıldı.

Depremde vefat eden anne-kızın yarın Kula'da kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.

Gidiş ailesi apartmanın 5. katında ikamet ediyordu. Rıza Bey Apartmanı'ndaki arama kurtarma çalışmalarının 24'üncü saatinde Beril Gidiş'in 'Ponpon' isimli tavşanı canlı olarak bulunmuştu.

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