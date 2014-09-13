Rezidans faciasında asansör sorumlusu 30 saniye eğitim almış!

Mecidiyeköy'de yıkılan Ali Sami Yen Stadı'nın arazisine Torunlar GYO tarafından yaptırılan rezidans inşaatında işçileri taşıyan asansörün düşmesi sonucu 10 işçinin hayatını kaybettiği kazanın ardından işçilerden yeni açıklamalar geliyor.

DHA'nın haberine göre, olayla ilgili ifade vermek üzere adliyeye giden ancak savcı olmadığı için ifade veremeyen işçilerden asansör sorumlusu Ercan Kılavuz, adliye önünde gazetecilere yaptığı açıklamada "Hiçbir şekilde eğitimden geçmedim, sertifika ısmarlama bir sertifika. Asansör firması 'bu eleman eğitim aldı, her türlü teknik bilgiye sahiptir' şeklinde belge düzenliyor. İş güvenliği sorun çıkarmasın diye. Ama eğitim yok. Bize gösterdikleri eğitim sadece 30 saniye, o da yukarı tuşu, aşağı tuşu ve durdurma tuşu" dedi.

180 saat çalışmaları gerekirken, 300 saat çalışılıyor

Kılavuz, asansörde çalışan teknik personelin herhangi bir arızada müdahale edemeyecek eğitimsiz kişiler olduğunu ifade ederek, "Onun dışında işyeri koşulları, yatakhaneler, yemekhaneler, oradaki çalışma sistemiyle ilgili sürekli baskı, zorlama, hiçbir emniyet tedbiri oluşturulmadan işçilerin o şekilde sahaya sürülmesi ölüme davetiye çıkarmaktır" dedi.

Çalışma saatlerinin 180 saatle sınırlı olması gerekirken 300 saat çalışan arkadaşlarının olduğunu belirten Kılavuz, "180 saatten bir saat fazla çalışma olmaması gerekirken 120 saat fazla çalışılıyor. Resmiyette bunlar gözükmüyor ayrıca bunların ücreti de ödenmiyor" dedi.

'Arızayı söyledik, giderildiğini söyleyerek çıkmaya zorladılar'

10 işçinin öldüğü gün orada olduğunu ifade eden Kılavuz şunları söyledi:

"Bütün asansörlerde problem var. Bizim bunu yetkili arkadaşlarımıza söylediğimiz halde, Geda Major firmasının teknik ekibine bildirmemize rağmen bunu hiçbir şekilde önemsemediler. Sözde asansör firmasının teknik elemanı orada o insanlar da suçlanmaya çalışılıyor. Ama o insanlar hiçbir şey bilmediklerini zorla gönderildiklerini ifade ettiler. Ayrıca Sviç sistemi bozuktu. Bu sistem bozulduğunda asansörlerin bütün güvenlik önlemleri devre dışı kalır. Biz bunları bildirmemize rağmen kimse ciddiye almadı. Olay gününden bir gün önce akşam kaza yapan asansör elektrik panosunun üst bölümünde patlama oldu. Arkadaşımız yangın tüpüyle müdahale etti. Sonra asansöre tekrar çıkmamak için direttiler. Ama yetkililer bir arızanın giderildiğini söyleyerek arkadaşlarımızı çıkmaya zorladılar."