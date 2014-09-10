Türkiye asansör faciasını konuşurken bir günde 5 işçi daha öldü!

Türkiye, İstanbul Mecidiyeköy’deki Torun Center rezidansında asansör faciasında 10 işçinin hayatını kaybetmesini konuşurken, sadece dün meydana gelen iş kazalarında 5 işçi daha öldü.

Osmaniye’de yaşanan olayda 58 yaşındaki inşaat işçisi Hasan Karagöz, dengesini yitirip çalıştığı binanın 3’üncü katından düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk Hasan Karagöz, hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan bütün müdahalelere karşın kurtarılamadı.

Kayseri’de Anbar Mahallesi’ndeki bir boru fabrikasında işçi olarak çalışan Ahmet Yıltak’ın (42) üzerine, demir ve çeliğin eritildiği fırının taşları düştü. Ağır yaralanan Yıltak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Muğla’nın Yatağan ilçesinde bir mermer ocağında meydana gelen bir başka kazada ise hafriyat taşıyan, Mustafa Akay’ın (45) kullandığı kamyon uçuruma yuvarlandı. Akay’ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Çankırı’da ise makarna fabrikasının kepek deposuna düşen Halit Karaçoban (31) yaşamını yitirdi. Ordu’nun Çatalpınar ilçesinde sokak lambasını değiştirmek için çıktığı direkte akıma kapılan işçi Yusuf Yıldız (28) hayatını kaybetti.