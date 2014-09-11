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Asansör faciasına 4 tutuklama

Adem Akyıldız, Turgay Dalgıç, Önder Türksoy ve Murat Aytimur'un 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak' suçundan tutuklanmalarına karar verildi

11 Eylül 2014 10:23

Gökdelen inşaatında 10 işçinin ölmesinin ardından başlatılan soruşturmada mahkemeye sevk edilen 6 kişiden 4'ü tutuklandı. 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mecidiyeköy'de yıkılan Ali Sami Yen Stadı'nın arazisine yapılan inşaatta meydana gelen asansör faciasıyla ilgili pazartesiden bu yana 11 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. 11 şüpheliden 5'i savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

6 şüpheli, soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Savcısı Erdal Bağcı tarafından tutuklanmaları istemiyle mahkeme sevk edildi.

6 şüphelinin, İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği'nce ifadelerinin alınması işlemi yaklaşık 4 saatte tamamlandı.

Hakimlik, verilen aranın ardından şüpheliler Adem Akyıldız, Turgay Dalgıç, Önder Türksoy ve Murat Aytimur'un ''taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak'' suçundan tutuklanmalarına karar verdi.

Diğer şüpheliler Metin Karakoç ve Orhan Demirel ise haklarında adli kontrol tedbiri hükümlerinden yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.

 

'Şüphelilerin aranmasına devam ediliyor'

 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 10 işçinin öldüğü olayla ilgili olarak Pazartesi günü yazılı açıklama yapmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Hadi Salihoğlu, “Bir kısım şüphelilerin aranmasına devam edilmektedir” demişti.

Açıklamada "6 Eylül 2014 saat 19.30 sıralarda Eski Ali Sami Yen Stadı arazisinde yapılan bina inşaatında kullanılan malzeme ile işçileri taşıyan asansörde 10 işçinin ve yaklaşık 1.250 kg ağırlığında kartonpiyerin taşındığı sırada, asansörün binanın 32. katında zemin kata düşüp yere çakılması sonucu ve bilahare tavanda bulunan asansörün çalışmasını sağlayan motorun ve birtakım kopan ağır metal parçaların işçilerin üzerine düşmesi ile 10 personel hayatını kaybetmiştir" ifadeleri kullanıldı.

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