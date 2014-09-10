Asansör firması: Halat kopmadı, raydan çıkmadı

10 işçinin hayatını kaybettiği Torunlar Rezidans inşaatındaki asansör faciasının ardından sorumluluğun Torunlar İnşaat'ta olduğunu söyleyen asansör firması Geda-Majör Limited şirketi, bugün yaptığı madde madde savunmada ise asansörlerinin halat ve ray sistemiyle çalışmadığı vurgulandı.

Meciyeköy'deki 10 işçinin öldüğü asansör faciasıyla ilgili asansör firması yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, "İstanbul'da cumartesi akşamı Mecidiyeköy'deki çok katlı rezidans inşaatında meydana gelen ve ülkemizi yasa boğan asansör kazası ile ilgili olarak yazılı ve görsel basında yer alan haberlerde, konuyla yakından ilgilenen duyarlı sayın parlamenterlerimizin açıklamalarında ve soru önergelerinde bazı yanlış bilgi ve yorumların yer aldığının görülmesi üzerine bu yanlışların doğrularının açıklanması gerekli görülmüştür" denildi.

Açıklama maddeler halinde şöyle devam etti:

1. Asansör Halatlı Sistemle Çalışmamaktadır: Bazı kimselerce asansörün düşmesine “halat kopması"nın yol açtığı belirtilmiş ve gerek geleneksel basında gerekse sosyal medyada bu yanlış bilgi gerçekmişçesine tartışılmıştır. İnşaatta kullanılan asansörlerde “halat" yoktur.

2. Asansör Raylı Sistemle Çalışmamaktadır: Bazı kimselerce düşen asansörün “raydan çıktığı" bilgisi kamuoyu ile paylaşılmıştır. Asansörlerin çalışma sistemi “raylı" bir sistem değildir. Dolayısıyla hayatını kaybeden 10 işçi ile bir miktar malzeme taşıyan kabinin raydan çıkması da söz konusu olamaz.

3. Asansörler İkinci El Değildir: Projede kullanılan asansörlerin eski olduğu ve kiracının yüksek bedel ödememek için bu eski asansörleri kiraladığı belirtilmektedir. İnşaatta kullanılan asansörlerin altısı da, Almanya'da üretilerek ithal edilmiş ve İstanbul'da montajları yapılarak “sıfır" teslim edilmiştir. Yine aynı “kaynaklar";şantiyedeki 6 asansörden 2'sinin çalıştığı ve diğerlerinin bozuk olduğunu belirtmişlerdir. Bu da doğru değildir, asansörlerin kullanımı ve yoğunluğunu inşaatın ilerleme yönü belirlemektedir.

4. Şirketimizin asansörlerin işletimi ve denetimi ile ilgili bir sorumluluğu yoktur: Kiracı ile şirketimiz arasındaki sözleşme uyarınca asansörlerin işletilmesi ve güvenli çalışması kiracının sorumluluğundadır. Çalışan personele talep olduğu takdirde eğitim verilmesi ve asansörlerle ilgili şikayet başvurusu yapıldığında arızanın giderilmesinden ise şirketimiz sorumludur.. Sözleşmede yer almadığı halde, santiyede bulundurduğumuz iki teknik görevlimiz, mesai saatinden sonra meydana gelen kaza haberi kendilerine ulaştırıldığı için şantiyeye dönmüşlerdir.

Şirketimizin Alman ortağı GEDA dünyada bu asansörleri (insan ve yük taşımada kullanılan makine) üreten en büyük üç şirketten biridir ve şirketin 80 yılı aşan tarihinde benzeri bir kaza bulunmamaktadır.

Asansörlerin çalışması kremier adı verilen bir sistem (fotoğraflarda göründüğü gibi bir tarafı dişli bant, diğer tarafı dişli makara) ve birbirini tamamlayan iki elektrik motoru tarafından sağlanmaktadır. Bu sistemlerin üçü de elektronik değil mekaniktir. Kabine taşıyacağından fazla ağırlık yüklendiğinde ilk önce fren motoru devreye girmekte ve asansörü yavaşlatmaktadır. Asansör hareketine devam ederse, “paraşüt fren" denilen ikinci sistem devreye girmekte ve asansörü durdurmaktadır.

Kazanın meydana gelmesine yol açan neden bilirkişi raporlarından sonra belirlenebilecektir. Bu raporlar açıklanana kadar yapılacak bütün açıklama ve yorumların duyulan üzüntüyü artırmanın ötesinde bir yararı olmayacaktır. Bu nedenle kesin bilgiye dayanmayan bu türden açıklamaları yapanların konunun hassasiyetine uygun davranmaları her şeyden önce insani bir görevdir.