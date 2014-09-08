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‘Asansör iki aydır arızalıydı, sağa sola çarptırarak durduruyorduk’

10 işçiye mezar olan asansörün sorumlularından Emrah Acar, kazada hayatını kaybeden Hıdır Ali Genç’in 5 gün önce geldiğini 3 gün önce de asansör sorumlusu olduğunu söyledi

08 Eylül 2014 15:49

Mecidiyeköy'de Torunlar İnşaat'a ait rezidans inşaatında 10 işçiye mezar olan asansörün sorumlularından Emrah Acar, iki aydır asansörün arızalı olduğunu şirket yetkililerine söylediğini ancak önlem alınmadığını anlattı. “Biz iki aydır bu asansörün raydan çıktığını bildiğimiz için asansör raydan çıktığı zaman ‘acil stop’ düğmesine basarak asansörü sağa sola çarptırarak durdurmayı başarıyorduk” diyen Acar, kazada yaşamını yitiren Tunceli Üniversitesi öğrencisi Hıdır Ali Genç’in 5 gün önce işe başladığını 3 gün önce de asansör sorumlusu olduğunu belirtti.

Çağdaş Ulus’un Vatan gazetesinde yer alan haberine göre, Acar sözlerine “Asansör raylı sistemle çalışıyordu. 37 katlı binanın 31’inci katına geldiğinde asansörün otomatik olarak fren sistemiyle durması gerekiyordu. Ancak 2 aydır ‘switch’ denilen durdurma mekanizması çalışmadığı için asansör raydan çıkıp 32. kata fırlamış. 32. katta bulunan tahtayı parçaladıktan sonra da hızla eksi 4’e çakılmış. Bu nedenlede feci şekilde can verdiler” şeklinde devam etti.

 

'Vardiyayı devrettim ve...'

 

Acar’ın anlattığına göre işe başlayalı beş gün olan ve kazada yaşamını yitiren Hıdır Ali Genç ’i üç gün önce ‘asansör sorumlusu’ yaptılar: “Ben akşamları eve giderken yerime o bakıyordu. Önceki akşam da 17.30’da vardiyayı devrettim. Siz de bilirsiniz ki 3 günlük adamın bu asansörden sorumlu tutulması normal değil. Biz iki aydır bu asansörün raydan çıktığını bildiğimiz için asansör raydan çıktığı zaman ‘acil stop’ düğmesine basarak asansörü sağa sola çarptırarak durdurmayı başarıyorduk. Hıdır’ı da acil stop düğmesine basması için uyarmıştım. Sanırım basamamış. Gerçi bassa bile yine durmamış olabilir. İki aydır asansörün durmasını sağlayan mekanizmanın çalışmadığını yetkililere söyledim. Dinlenilseydi bu facia yaşanmazdı.”

Tunceli Üniversitesi öğrencisi Hıdır Ali Genç babasını bekçilik yaptığı inşaatta bir ay çalışıp okul harçlığı kazanmak için işe gireli 5 gün olmuştu.

 

 

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