T24 LogoT24 Logo
Gündem

Asansör faciasında 2 gözaltı

Ali Sami Yen Stadı'nın yerine yapılan rezidans inşaatında meydana gelen faciaya ilişkin asansör firmasından iki yetkili 2 kişi gözaltına alındı

08 Eylül 2014 14:05

İstanbul Şişli'de 10 kişinin hayatını kaybettiği asansör kazasıyla ilgili aranan 2 kişinin gözaltına alındı. Olayla ilgili olarak dün de Torun Center'da çalışan 9 kişi gözaltına alınmış emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Önceki gün Şişli'de 10 kişinin hayatını kaybettiği asansör kazasıyla ilgili aranan şüpheliler gözaltına alınan kişilerin Geda Major'ün inşaat sahasında görevli iki çalışanı olduğu öğrenildi. Şirket kaynaklarından edinilen bilgilere göre
Gözaltına alının kişiler Adem Akyıldız ve Turgay Dalgıç. Bir şirket kaynağı, kendi personellerinin mesai saatleri süresince inşaat sahasında bulunduğunu olayın olduğu anda kendi personellerinin inşaatta bulunmadığını söyledi.

Olay cumartesi akşamı 19:30 sularında yaşandı.

Söz konusu kişilerin, Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ndeki işlemleri devam ediyor.

ETİKETLER

faciagözaltıasansörşişlirezidansinşaatasansör firması

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten Avustralya'ya deve çağrısı...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Cumhuriyet'in Ege temsilcisinden Tuğçe Kazaz'a cinsiyetçi küfür! ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24