Asansör faciasında 2 gözaltı

İstanbul Şişli'de 10 kişinin hayatını kaybettiği asansör kazasıyla ilgili aranan 2 kişinin gözaltına alındı. Olayla ilgili olarak dün de Torun Center'da çalışan 9 kişi gözaltına alınmış emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Önceki gün Şişli'de 10 kişinin hayatını kaybettiği asansör kazasıyla ilgili aranan şüpheliler gözaltına alınan kişilerin Geda Major'ün inşaat sahasında görevli iki çalışanı olduğu öğrenildi. Şirket kaynaklarından edinilen bilgilere göre

Gözaltına alının kişiler Adem Akyıldız ve Turgay Dalgıç. Bir şirket kaynağı, kendi personellerinin mesai saatleri süresince inşaat sahasında bulunduğunu olayın olduğu anda kendi personellerinin inşaatta bulunmadığını söyledi.

Olay cumartesi akşamı 19:30 sularında yaşandı.

Söz konusu kişilerin, Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ndeki işlemleri devam ediyor.