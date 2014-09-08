T24 LogoT24 Logo
Gündem

Asansör faciasında ölen işçi: Yeni bir sabah, Meclis'te çıkan yeni yasalar, salınan hırsızlar, hepinize günaydın...

Torun Center'da ölen 23 yaşındaki Menderes Meşe'den geriye Facebook paylaşımı kaldı

08 Eylül 2014 02:10

Asansör faciasında hayatını kaybeden işçilerden biri olan Menderes Meşe’nin Facebook’ta yaptığı paylaşımda, Türk televizyonlarında yarışma, evlilik ve yemek programları ile Türk dizilerinin oynatılmasını eleştirerek, “Sabah size gösterilmeyen haberlerde Rusya’nın çevre ülkelerle savunma anlaşmaları, Meclis’in çıkardığı yasa ve değişiklikler, dosyası kapatılan faili meçhuller, arka kapıdan salınan hırsızlar… Sabah olduğuna göre günaydın” dediği ortaya çıktı.

İstanbul Mecidiyeköy'de yıkılan Ali Sami Yen Stadı'nın yerine yapılan rezidans inşaatında meydana gelen kazada 32'inci kattan zemine çakılan yük asansöründe yaşamını yitiren 10 işçiden biri olan Sivaslı 23 yaşındaki Menderes Meşe'nin Facebook’ta yaptığı bir paylaşım ortaya çıktı.

Menderes Meşe mesajında, “Bu ekmek kavgası sürerken, biraz rahatlamak kimin ne yemek yapıp nasıl azarlandığını izlemek, bol bol dedikodu dinlemek dertlerden bizi biraz olsun uzaklaştırmaz. Ya da hangi kutudan kaç para çıkacağının, kimin hayatının kurtulacağının, hangi emekli amcanın nasıl bir mal varlığıyla evlenme programına girmesi ve onunla dalga geçmek, beynimizdeki uğultuya son vermez. Bunlar değilse kederli bir aile, köşklerde yaşanan sex ve ihtiraslar, çiftlikteki hanımağanın hayatı, mafyanın ve hırsız tayfasının cazibesi, zengin mutsuz aile ya da box maçı, kanlı gerilim filmi veee gece biter, sabah size gösterilmeyen haberlerde Rusya’nın çevre ülkelerle savunma anlaşmaları, Meclis’in çıkardığı yasa ve değişiklikler, dosyası kapatılan faili meçhuller, arka kapıdan salınan hırsızlar… Sabah olduğuna göre günaydın” dedi.

 

ETİKETLER

menderes meşeişçiölümtorun centergözaltıali sami yenişçirezidanshaberrezidanshaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten Avustralya'ya deve çağrısı...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Cumhuriyet'in Ege temsilcisinden Tuğçe Kazaz'a cinsiyetçi küfür! ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24