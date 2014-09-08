Asansör faciasında ölen işçi: Yeni bir sabah, Meclis'te çıkan yeni yasalar, salınan hırsızlar, hepinize günaydın...

Asansör faciasında hayatını kaybeden işçilerden biri olan Menderes Meşe’nin Facebook’ta yaptığı paylaşımda, Türk televizyonlarında yarışma, evlilik ve yemek programları ile Türk dizilerinin oynatılmasını eleştirerek, “Sabah size gösterilmeyen haberlerde Rusya’nın çevre ülkelerle savunma anlaşmaları, Meclis’in çıkardığı yasa ve değişiklikler, dosyası kapatılan faili meçhuller, arka kapıdan salınan hırsızlar… Sabah olduğuna göre günaydın” dediği ortaya çıktı.

İstanbul Mecidiyeköy'de yıkılan Ali Sami Yen Stadı'nın yerine yapılan rezidans inşaatında meydana gelen kazada 32'inci kattan zemine çakılan yük asansöründe yaşamını yitiren 10 işçiden biri olan Sivaslı 23 yaşındaki Menderes Meşe'nin Facebook’ta yaptığı bir paylaşım ortaya çıktı.

Menderes Meşe mesajında, “Bu ekmek kavgası sürerken, biraz rahatlamak kimin ne yemek yapıp nasıl azarlandığını izlemek, bol bol dedikodu dinlemek dertlerden bizi biraz olsun uzaklaştırmaz. Ya da hangi kutudan kaç para çıkacağının, kimin hayatının kurtulacağının, hangi emekli amcanın nasıl bir mal varlığıyla evlenme programına girmesi ve onunla dalga geçmek, beynimizdeki uğultuya son vermez. Bunlar değilse kederli bir aile, köşklerde yaşanan sex ve ihtiraslar, çiftlikteki hanımağanın hayatı, mafyanın ve hırsız tayfasının cazibesi, zengin mutsuz aile ya da box maçı, kanlı gerilim filmi veee gece biter, sabah size gösterilmeyen haberlerde Rusya’nın çevre ülkelerle savunma anlaşmaları, Meclis’in çıkardığı yasa ve değişiklikler, dosyası kapatılan faili meçhuller, arka kapıdan salınan hırsızlar… Sabah olduğuna göre günaydın” dedi.