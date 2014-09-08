Asansör firmasından ilk açıklama: Asansörün işletmesi sözleşmede yok, sorumlu değiliz

Mecidiyeköy'de Ali Sami Yen Stadı’nın yerine yapılan Torunlar GYO-Torun Yapı ve Kapıcıoğlu firmasına ait çok katlı binada 6 Eylül Cumartesi günü meydana gelen ve 10 işçinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili asansör firması Geda-Majör Limited şirketi açıklama yaptı. Sözleşme uyarınca asansörlerin montajı, periyodik bakımı, onarımları ve demontajından sorumlu oldukları belirten Geda-Majör sistemin işletmesinin sözleşme kapsamında olmadığı için faciada sorumluluklarının olmadığı savundu.

Geda-Majör Limited Şirketi, mesai saatleri içinde iki uzman personelin sürekli olarak inşaat alanında bulunduğunu ancak kazanın Cumartesi günü ve mesai dışında olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: “Torunlar GYO-Torun Yapı ve Kapıcıoğlu Ortaklığı tarafından Mecidiyeköy’de yapımı süren çok katlı binada 6 Eylül 2014 Cumartesi günü saat 19.45’te meydana gelen ve 10 işçinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan elim asansör kazası dolayısıyla fevkalade üzgünüz. Hayatını kaybeden işçilerin yakınlarına başsağlığı ve sabır dileriz”

Faik Kaptan’ın DHA’da yer alan haberine göre, Geda-Majör Limited Şirketi’nden yapılan açıklama şöyle:

Asansörleri proje ortaklığına kiralayan Geda-Majör Limited Şirketi, inşaat sektöründe yük ve insan taşıma asansörleri, dış cephe işlemleri için vinç ve platformlar üreten bir Türk-Alman ortak şirketidir. Almanya’da 80 yıldır inşaat sektöründe hizmet veren GEDA ile yüksek binaların dış cephe işlemleri için platformlar üreten Majör, 2012 yılında uzmanlıklarını birleştirerek eşit hisseli ortaklığı kurmuştur.

Torunlar GYO-Torun Yapı ve Kapıcıoğlu proje ortaklığı ile Geda-Majör arasında 31 Mayıs 2013 tarihinde insan ve yük taşıma asansörleri kiralama sözleşmesi imzalanmıştır. Bu sözleşme sonrasında parçalarının tamamı Almanya’dan ithal edilen asansörler, şantiyede kiracı tarafından gösterilen yere kurulmuş, eksiksiz ve hasarsız çalıştığının kontrolleri yapıldıktan sonra bir tutanak ile proje ortaklığına teslim edilmiştir.

Anılan sözleşme uyarınca şirketimiz Torunlar İnşaat’a kiralanan asansörlerin güvenli şekilde montajı, periyodik bakım/onarımları ve demontajından sorumludur. Asansör sisteminin işletilmesi ise sözleşme kapsamında değildir.

Sözleşme kapsamındaki bu periyodik bakım hizmeti için iki uzman personelimiz mesai saatleri içinde sürekli inşaat alanında bulundurulmaktaydı. Cumartesi günü ve mesai saati dışında meydana gelen bu kazanın oluş şekli hakkında şu aşamada bir bilgimiz bulunmamaktadır. Savcılık soruşturmasının sonucunu bizler de beklemekteyiz."