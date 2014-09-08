Torunlar GYO'dan 4 yönetici, asansör faciası nedeniyle ifadeye çağrıldı

Torunlar İnşaat şantiyesinde meydana gelen ve 10 kişinin ölümüyle sonuçlanan asansör kazasıyla ilgili olarak savcılık 4 kişiyi ifadeye çağrıldı. İfadeye çağrılan isimlerin Torunlar GYO'nun 4 yöneticisi olduğu öğrenildi.

TMMOB Türkiye Makina Mühendisler Odası İstanbul Şubesi, Torunlar İnşaat şantiyesinde meydana gelen ve 10 kişinin ölümüyle sonuçlanan asansör kazası hakkında yazılı bir açıklama yaptı. TMMMOB, asansörün son kontrolünün 30 Mayıs'ta yapıldığını, ancak bu kontrolün 30 Ağustos 'a kadar geçerli olduğunu ve bu tarihten sonra bir kontrol yapılmadığını belirtti. Açıklamada kazanın hangi sebepten kaynaklı olduğuna dair incelemenin Oda teknik heyeti tarafından yapıldığı ifade edildi.

TMMOB'dan yapılan açıklama şöyle:

"Asansörde yaşanan kaza sonrası Torunlar firmasının açıklamasında Odamız muayene kuruluşu tarafından 30.05.2014 tarihinde yapılmış olan kontrole ve verilen muayene raporuna atıf yapılmaktadır. Odamız muayene kuruluşu tarafında yapılan kontrol, kontrol anındaki gözlemler ve deneylere dayanmaktadır. Verilen uygunluk raporu, cihazın periyodik olarak bakım ve uygun iş güvenliği şartlarında kullanılması gerektiğine vurgu yapmaktadır. Bu bakımdan özellikle şantiye şartlarında çalışan bu cihazların eğitimli nezaretçiler tarafından kullanılması ve günlük bakım ve kontrollerinin yapılması elzemdir. İlgili asansöre ilişkin verilen rapor 30.08.2014 tarihine kadar geçerlidir ve verilen raporda bu belirtilmiştir.

Torunlar GYO’nun 4 yöneticisi ifadeye çağrıldı

Torunlar İnşaat şantiyesinde meydana gelen ve 10 kişinin ölümüyle sonuçlanan asansör kazasıyla ilgili olarak savcılık 4 kişiyi ifadeye çağrıldı. İfadeye çağrılan isimlerin Torunlar GYO’nun 4 yöneticisi olduğu öğrenildi.