Rezidans inşaatında facia



İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, İstanbul’un Mecidiköy semtinde cumartesi akşamı rezidans inşaatında asansörün 32’inci kattan zemine düşmesi sonucu 10 işçinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Olayla ilgili adli tahkikatın başlatıldığını belirten Vali Mutlu, "Gözaltına alınan 8 kişi var şu anda. İşyerinde başta iş güvenliğinden sorumlu olan kişiler olmak üzere, şantiyede bu işin sorumlusu pozisyonunda olan, değerlendirilen adli makamlarımızca belirlenmiş 8 kişi gözaltında” diye konuştu.

Olay yerinde incelemelerde bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik de olayın tüm yönleriyle araştırılacağını belirterek “İhmal, kusur nerede var ise bunların üzerine gidilecek" dedi. Mevzuat çerçevesinde inşaatta iş güvenliği uzmanı ve iş sağlığı uzmanı bulundurma zorunluluğunu olduğunu belirten Bakan Çelik, basın mensuplarının "Bu süre içinde inşaat devam edecek mi, durdurma gibi bir durum söz konusu mu?" sorusuna "Bu olaydan sonra tabii devam etmesi söz konusu değil. Tüm bu değerlendirmeler yapıldıktan sonra ona göre değerlendirilip yeni kararlar alınacaktır" yanıtını verdi.

"Kaza değil, cinayet"

Halkların Demokratik Partisi (HDP) milletvekilleri de 10 işçinin hayatını kaybettiği Şişli'deki asansör kazasının yaşandığı inşaatta incelemede bulundu.

HDP milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder, gazetecilere yaptığı açıklamada, asansör kazası olayının cinayet olduğunu ve sorumlularının yargılanması gerektiğini söyledi. Önder, "Bu bir kaza olsaydı, bir gün de bu işverenlerden birinin ölmesi gerekirdi değil mi? Bakın trafiğe, 'kaza' diyoruz, zengini de ölüyor fakiri de ölüyor. Ama buraya da 'kaza' diyoruz, ölenlerin tamamı emekçi. Siz hiçbir gün bir maden sahibinin madende öldüğünü duydunuz mu? Bir gün bu müteahhitlerden biri, kendisi, çoluğu çocuğu burada hayatını kaybetti mi? Bunun adı cinayettir. Sorumlular katil olarak yargılanmalıdır" dedi.

DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu da işçilerin yaşam koşullarıyla ilgili “İçeride herhangi bir yetkili görmedik. Bin 500 inşaat işçisi arkadaşımız hem çalışıyorlar hem yaşıyorlar. Otopark olarak ayrılmış alanda bin 500 işçi arkadaşımız son derece kötü, havalandırması olmayan, ışık almayan koğuşlarda yaşıyorlar. Hiçbir sağlık önlemi alınmamış durumda."

CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi de olay yerinde incelemede bulundu. Şişli Belediyesi'nin denetim yetkisi olmadığını belirten Hamzaçebi, “Bu inşaatları denetimden kaçırmak için hükümet her türlü yolu denemektedir. Bu işçilerimizin ölümüyle sonuçlanmaktadır. Bunu kabul etmiyoruz" dedi. Kısa bir süre önce 301 kişinin Soma'da yer altında öldüğünü anımsatan Hamzaçebi, sorunun hala Türkiye'de işçilerin 19‘uncu yüzyıldan kalmış vahşi kapitalizm sistemi içerisinde çalıştırılması olduğunu kaydetti.

Daha önce de işçi öldü

Radikal gazetesinin haberine göre, 10 işçinin hayatını kaybettiği inşaatta 5 ay önce de bir işçi öldü. Haberde, Çalışma Bakanlığı'nın firmaya inşaatı durdurma cezası vermediği için firmanın işçi için 6720 TL ceza ödeyerek inşaata devam ettiği belirtildi.