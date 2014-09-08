Asansör faciasının yaşandığı şantiyedeki faaliyetler süresiz olarak durduruldu

10 işçinin yaşamını yitirdiği Torun Center projesinin sahibi Torunlar GYO'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada inşaat alanındaki tüm faaliyetlerin süresiz olarak, diğer şantiyelerdeki faaliyetlerin de 5 gün süreyle durdurulduğu açıklandı.

Hürriyet'te eyr alan habere göre, şirketten yapılan KAP açıklamasında "Eski Ali Sami Yen Stadyumu arazisi üzerinde devam etmekte olan inşaatımızda ayrıntıları henüz bilinmeyen bir nedenle elim bir asansör kazası meydana gelmiştir. Kaza ile ilgili adli soruşturma başlamış olup inşaat sahasındaki tüm faaliyet süresiz olarak durdurulmuştur" denildi.

Öte yandan Torunlar GYO, diğer şantiyelerde de faaliyetlerin 5 gün boyunca durduruldupunu açıkladı. Şirketten yapılan açıklamada, "Acımız ve yasımız çok büyüktür. Elim kazanın olduğu Torun Center’da süresiz olarak; diğer şantiyelerimizde ise 5 gün boyunca tüm faaliyetlerimizi durduruyoruz" denildi.