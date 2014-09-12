10 işçinin öldüğü asansör faciasında şüpheliler birbirini suçladı

10 kişinin öldüğü asansör faciası sonrası gözaltına alınan inşaat şirketi ve asansör firması yetkilileri birbirini suçladı. Asansör firması Geda Major'un ortağı Orhan Demirel, Torunlar GYO'nun 5 günlük işçi Hıdır Ali Genç'i asansör operatörü yaptığına dikkat çekti. Torunlar GYO Proje Müdürü Murat Aytimur ise “Asansör arızasını bilirkişi de tespit etti” dedi.

Torunlar Center’daki faciayla ilgili mahkeme sorgularının ardından “birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet vermek” suçlamasıyla inşaat şirketinin proje müdürü Murat Aytimur ile Geda Majör firmasının elemanları Adem Akyıldız, Turgay Dalkıç ile Geda Majör firmasında imalat ve teknik sorumlusu Önder Türksoy’un tutuklanmasına karar verdi. Asansör firması Geda Major’un ortaklarından Orhan Demirel ile Torunlar GYO Muhasebe Müdürü Metin Karakoç ise adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

Ayşegül Usta’nın Hürriyet’teki haberine göre, Geda Major’un ortaklarından Orhan Demirel’in mahkeme ifadesinde sorumlu olarak Torunlar firmasını göstermesi ve kazada ölen asansör operatörü Hıdır Ali Genç’i işaret etmesi, tutuklanan Torunlar GYO proje müdürü Murat Aytimur’un ise asansörlerin bakımı onarımının tamamen Geda Majör firmasına ait olduğunu öne sürmesi dikkat çekti.

Demirel, “İlgili tutanakta bahsedildiği gibi asansörler şirketimizin malı olduğu için asansörlerin kullanımında kendi talep ettiğimiz kurallar vardır. Bunların en önemlisi bizim şirketimiz tarafından eğitim almayan bir personelin asansör kullanması kesinlikle yasaktır. Tutanakla sabittir” dedi.

Demirel’in avukatı Mustafa Güneş ise “Kaza yapan asansörde taşeron olarak çalışan operatör işçisi Hıdır Ali Genç belgelere göre kazadan 5 gün önce işe başlamış. Bu personelin eğitimi için firmadan hiçbir talepte bulunulmamıştır” dedi.

Asansörcü firmayı suçladı

Soruşturma kapsamında tutuklanan Geda Majör firmasından 30 yaşındaki Turgay Dalkıç olay günü saat 15.30 sıralarında düşen asansörle 31’inci kata çıktıklarını, arızalı diğer asansörün kontrolünü yaptıklarını söyledi. Aynı asansör ile geri indiklerini anlatan Dalkıç, “Biz ayrıldıktan kısa bir süre sonra asansör düşmüştür. Suçsuzum” diye konuştu.

Dalkıç’ın avukatı Mustafa Güneş ise, “Kazanın asıl sorumluları olan kişiler serbest bırakılmışken kiraya verilmiş olan bir başka asansörün çağrı üzerine tamirini yapmak üzere sahada bulunan müvekkilim tutuklanma talebi ile huzurunuza sevk edilmiştir” dedi.

‘Kaza yerinde değildim’

Geda Majör firmasının imalat kısmında imalat sorumlusu olarak çalıştığını aynı zamanda teknik servis sorumlusu olduğunu belirten 36 yaşındaki Önder Türksoy, “Kaza günü kaza yerinde değildim. Olayı telefondan öğrendim. Bir kusurum olduğunu düşünmüyorum” dedi.

‘İnerken değil, çıkarken düştü’

Torunlar GYO’da proje müdürü olarak çalıştığını belirten 44 yaşındaki Murat Aytimur, tüm yetkinin şantiye şeflerinde olduğunu, asansör işini Geda Majör firmasına verildiğini, firma ortaklığı ile ilgili olarak tüm işlerin taşeronlara yaptırıldığını belirtti.