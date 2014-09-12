'O asansörü 1 Eylül'de denetlemeye gittik, firma izin vermedi'

Mecidiyeköy’deki rezidans inşaatında işçi cinayetinin meydana geldiği asansörün denetimi için Makina Mühendisleri Odası görevlilerinin (MMO) 1 Eylül’de inşaata gittiği, ancak asansör firması Geda Majör tarafından denetimin yaptırılmadığı ortaya çıktı.

Geçen pazar günü İstanbul Mecidiyeköy’deki Torun Center inşaatındaki asansörün yere çakılması sonucu 10 işçi hayatını kaybetmişti. Şirket sahibi Aziz Torun olay sonrası yaptığı açıklamada MMO’nun asansörü 30 Mayıs’ta kontrol ettiğini ve mevzuata aykırı herhangi bir durum tespit etmediğini iddia etmişti. MMO İstanbul Şubesi ise Torun’a karşılık kontrolün geçerliliğinin 30 Ağustos’ta bittiğini bildirmişti.

‘Denetime müsait değiliz’

BirGün gazetesinden Uğur Koç’a konuşan MMO İstanbul Şube Sekreteri Cenk Cihangir, 1 Eylül’de yeniden yapılması gereken denetimin asansör firması Geda Major tarafından yaptırılmadığını söyledi. Denetim tarihi geldiğinde MMO tarafından Geda Major’dan kontrol için tarih aldıklarını anlatan Cenk Cihangir, oda görevlilerinin 1 Eylül’de Mecidiyeköy’deki Torunlar Center inşaatına gittiğini söyledi. Cihangir, denetim için giden oda görevlilerine “Asansör denetime uygun değil. Biz daha sonra denetim için haber vereceğiz” karşılığının verildiğini kaydetti. Cihangir, denetim raporu olmadan asansörün çalıştırılmaması gerektiğini belirtti.

Torunlar kontrol etmeliydi

Olaydaki Torunlar GYO sorumluluğa da dikkat çeken Cihangir “Denetim Geda Major sorumluluğunda olsa da Torunlar’ın bu denetimlerin yaptırılıp yaptırılmadığını kontrol etmesi gerekirdi” dedi.

İş devam etsin diye mi?

Olayın meydana geldiği binada iki asansör bulunduğunu, bunlardan birinin uzun zamandır arızalı olduğunu anlatan Cihangir, denetimin yaptırılmayış sebebine dair şu yorumda bulundu: “İnşaattaki diğer asansör bozuk olduğu için tek asansörle bütün işler yürütülmüş. Bu asansörün ise denetlenmesi demek yarım gün kadar bir süre faaliyet göstermemesi demek. Onarımı ise daha da uzun bir süre. Bizim aklımıza ‘acaba inşaattaki çalışmayı durdurmamak için mi onarım ve denetim yaptırılmadı?’ sorusu da geliyor.”

Güvenlik tedbirleri yok

Kazanın yaşandığı ve ‘Cephe asansörü’ adı verilen sistemde “Motor freni, paraşüt sistemi freni, alt ve üst sınır kesicilerinin” ana güvenlik tertibatları olduğuna dikkat çeken Cihangir “Cephe Asansörlerinde en önemli konulardan birisi ‘kat limit switch’idir” dedi. ‘Kat limit switch’nin asansörün belirlenen kattan daha yukarı çıkmasını engellediğini belirten Cihangir “Yaşanan iş cinayetinde bu parçanın ya olmadığı ya da işlevsizleştirilerek bir üst kata çıkıldığı düşünülmektedir” dedi. Cihangir, asansörün 31’inci kata kadar çıkması gerektiğini, ancak arıza sebebiyle durdurulamayarak 32’nci katta çıktığı ve oradan yere çakıldığını söyledi.