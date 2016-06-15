Rektörden "Namaz kılmayan hayvandır" diyen Prof. Mustafa Aşkar'a disiplin soruşturması

Kamuoyundan gelen tepkiler üzerine Ankara Üniversitesi Rektörü, TRT 1’de ekrana gelen “Ramazan Sevinci” programında “Namaz kılmayan hayvandır” diyen Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Mustafa Aşkar hakkında disiplin soruşturması başlattı.

Habertürk'ten Aykut Yılmaz'ın haberine göre, kamuoyundan gelen tepkiler üzerine Ankara Üniversitesi de harekete geçti. Üniversite, Aşkar hakkında disiplin soruşturması başlattı.

Vatandaşlar, TRT’yi ve programı RTÜK’e şikâyet etti. RTÜK’e pazartesi günü gelen şikâyetlerin yüzde 31’ini Aşkar oluşturdu. Kaynaklar, ilk kez bir programa gelen şikâyetlerin kadın programlarından daha fazla olduğunu söyledi.

RTÜK üyesi İsmet Demirdöğen, RTÜK uzmanlarının yayını denetleyerek bir rapor hazırlayacağını ve hazırlanan raporun RTÜK’ün gündemine geleceğini söyledi. Demirdöğen, “TRT’nin artık kendine çeki düzen vermesinin zamanı geldi de geçiyor” dedi. Öte yandan, avukat Cemal Yücel, Prof. Dr. Aşkar hakkında suç duyurusunda bulundu.