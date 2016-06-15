T24 LogoT24 Logo
Gündem

Rektörden "Namaz kılmayan hayvandır" diyen Prof. Mustafa Aşkar'a disiplin soruşturması

RTÜK’e pazartesi günü gelen şikâyetlerin yüzde 31’ini Aşkar oluşturdu

15 Haziran 2016 12:40

Kamuoyundan gelen tepkiler üzerine Ankara Üniversitesi Rektörü, TRT 1’de ekrana gelen “Ramazan Sevinci” programında “Namaz kılmayan hayvandır” diyen Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Mustafa Aşkar hakkında disiplin soruşturması başlattı.

Habertürk'ten Aykut Yılmaz'ın haberine göre, kamuoyundan gelen tepkiler üzerine Ankara Üniversitesi de harekete geçti. Üniversite, Aşkar hakkında disiplin soruşturması başlattı.

Vatandaşlar, TRT’yi ve programı RTÜK’e şikâyet etti. RTÜK’e pazartesi günü gelen şikâyetlerin yüzde 31’ini Aşkar oluşturdu. Kaynaklar, ilk kez bir programa gelen şikâyetlerin kadın programlarından daha fazla olduğunu söyledi.

RTÜK üyesi İsmet Demirdöğen, RTÜK uzmanlarının yayını denetleyerek bir rapor hazırlayacağını ve hazırlanan raporun RTÜK’ün gündemine geleceğini söyledi. Demirdöğen, “TRT’nin artık kendine çeki düzen vermesinin zamanı geldi de geçiyor” dedi. Öte yandan, avukat Cemal Yücel, Prof. Dr. Aşkar hakkında suç duyurusunda bulundu.

ETİKETLER

Mustafa AşkarAnkara Üniversitesidisiplin soruşturması

İlgili Haberler

“Namaz kılmayan hayvandır” diyen profesörün odasına ‘laik değilsin’ afişi

ÇHD avukatı Umut Beyaz, Akşar'ın sözleri üzerine suç duyurusunda bulunmuştu

CHP'li Altay'dan "Namaz kılmayan hayvandır" tepkisi: Onu TRT'ye çıkarıp program yaptıran hayvandır!

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Prof. Dr. Mustafa Aşkar için 'meczup' dedi

"Namaz kılmayan hayvandır" diyen profesörden özür: Yanlış anlaşıldı!

İlahiyat Profesörü Mustafa Aşkar'ın sözleri tartışma yaratmıştı

RTÜK'ten "Namaz kılmayan hayvandır" sözleri için TRT'ye inceleme

İlahiyat profesörü Mustafa Aşkar TRT'de söylediği sözlerin yanlış anlaşıldığını söyledi

Başbakan Yıldırım: "Namaz kılmayan hayvandır" diyen halt etmiş, zırvalamış; münasebetsiz!

TRT ekranında Prof. Mustafa Aşkar, namaz kılmayanları 'hayvan' olarak nitelemişti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

TFF Başkanı Nihat Özdemir'in oğlu ve gelini gözaltına alındı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24