RTÜK'ten "Namaz kılmayan hayvandır" sözleri için TRT'ye inceleme

TRT 1’deki Ramazan programında eski İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Aşkar’ın, “Namaz kılmayan hayvandır” sözü büyük tepki çekti. Diyanet’ten “Kuran ayetlerinden ve konuya ilişkin diğer metinlerden böyle bir çıkarımda bulunmak, İslam’ın hikmet dili ve rahmet mesajıyla bağdaşamaz” açıklaması geldi. RTÜK üyesi İsmet Demirdöğen, konunun incelemeye alındığını, bu düşünceleri taşıyan insanların tedavi edilmeleri gerektiğini söyledi.

Eski İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Aşkar’ın, “Namaz kılmayan hayvandır” dedi

Özür diledi

Devlet televizyonu TRT’de namaz kılmayan insanları ‘hayvan’ olarak niteleyen ilahiyat profesörü Mustafa Aşkar, söylediği sözlerin yanlış anlaşıldığını öne sürerek özür diledi.

Akşar’ın açıklaması şöyle:

“12 Haziran Pazar günü TRT 1 kanalında konuk olarak katıldığım 'Ramazan Sevinci' programında, konunun önemini vurgulamak amacıyla kullandığım ifadeler maalesef yanlış anlaşılmıştır. Yanlış anlaşılmaya ve maksadını aşan yorumlara sebebiyet verdiğim için kamuoyundan özür diliyorum. Hayırlı Ramazanlar...”

'Canlı yayın kazası'

Programın konuğu üç gün önce Batman Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekanılığı görevinden ayrılan Prof. Dr. Mustafa Aşkar’dı. Aşkar canlı yayınlanan programda, “Namaz kılmayan hayvandır” ifadesini kullandı. Bu sözler tepki ve tartışmaları da beraberinde getirdi. Hürriyet'te yer alan habere göre, TRT yetkilileri, programın paket program olmadığını, canlı yayınlandığını, bu nedenle de herhangi bir incelemeden geçemediğini belirtiler.

Diyanet: A sla kabul edilemez

Diyanet İşleri Başkanlığı, konuya ilişkin sosyal paylaşım sitesi Twitter’dan şu açıklamayı yaptı: “Dinimizde namazın önemi ve değeri herkesçe bilinmektedir. Ancak insanların inanç ve ibadet özgürlükleri hedef alınarak tezyif ve tahkir edilmesi asla kabul edilemez. Kuran’ı Kerim ayetlerinden ve konuya ilişkin diğer metinlerden böyle bir çıkarımda bulunmak İslam’ın hikmet dili ve rahmet mesajıyla bağdaşamaz.”

"Sapkın düşünce tedavi edilmeli"

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) CHP kontenjanından seçilen üyesi İsmet Demirdöğen ise konunun incelemeye alındığını belirterek şöyle konuştu: “Böylesine sapkın düşüncelerin halkın vergileriyle yayın yapan devlet televizyonunda dile getirilmiş olması hüzün vericidir. Hele bu düşünceleri taşıyanların üniversitelerde görev yapıyor olması üzüntüyü ciddi biçimde artırıyor. Bu tür kişilerin kesinlikle ekrana çıkarılmaması, tedavi edilmesi gerekiyor” görüşünü dile getirdi.

Soruşturma başlatıldı mı?

Ankara Bağımsız Milletvekili Aylin Nazlıaka ise aynı konuda verdiği yazılı soru önergesinde “TRT’de din ve inançlar üzerinden ayrıştırıcı, aşağılayıcı, nefret söylemi üzerine kurulu dil bir kez daha bu kurumun yayın anlayışını tartışmaya açmıştır. İktidara yakın dili, taraflı yayın politikası, usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarıyla sık sık gündeme gelen TRT’de yer alan bu açıklama görmezden gelinemez” diyerek, yayınlanan program hakkında soruşturma başlatılıp başlatılmadığını sordu.

O sözlere suç duyurusu

Çağdaş Hukukçular Derneği Bursa Şube Başkanı Umut Beyaz, TRT’de yayınlanan “Ramazan Sevinci” programındaki “Namaz kılmayan hayvandır” sözleri için suç duyurusunda bulundu.

Aşkar’ın sarf ettiği sözler nedeniyle cezalandırılması gerektiği belirtilen suç duyurusunda “Şüpheli, bu ifadeleri ile toplumda kendisiyle aynı düşünce ve inancı paylaşmayan kesimlere ‘hakaret’ etmekle kalmamış, aynı zamanda basın yoluyla ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçunun da işlendiği” vurgulandı ve namaz kılmayan bir kişinin aşağılanmasının kabul edilemez olduğu belirtildi.

CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi ise Prof. Aşkar hakkında, TCK 216 Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik, TCK 122 Nefret ve Ayrımcılık ve TCK 125. Hakaret Maddelerinden suç duyurusunda bulundu.

TRT1’de sunucu özür diledi

TRT 1’deki “Ramazan Sevinci” programının sunucusu Serdar Tuncer dünkü programın açılışında özür diledi: “Canlı yayın olması itibariyle onların ne söyleyeceğini evvelden tespit edemediğiniz gibi ne söylediklerini de o an fark edemeyebiliyorsunuz. Dün kamu vicdanını rahatsız eden, pek çok insanı rencide eden ifadeler keşke kullanılmamış olsaydı. Bize kızanlardan daha fazla rahatsız olduk. Rencide olan her bir gönülden özür dilerim.”

Canikli: Yargı süreci başlamıştır muhtemelen

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli’ye, Bakanlar Kurulu toplantısıyla ilgili açıklamaları sırasında Prof. Dr. Mustafa Aşkar’ın TRT’deki “Namaz kılmayan hayvandır” sözleri soruldu. Canikli şu yanıtı verdi: “Sadece bir haber olarak kulağımıza geldi. Suç konusu teşkil ediyorsa gerekli kovuşturmalar soruşturmalar yargı mercileri tarafından yapılır. Bakanlar Kurulu olarak müdahale etmemiz söz konusu değil. Gereken ne ise yapılır. (Kişisel görüşünün sorulması üzerine) Cezai gerektiren eylem olup olmadığının takdiri bize ait değil. Şahsımıza ait bir değerlendirme farklı algılanabilir. Yargı süreci başlamıştır muhtemelen. Kişisel görüşüm faklı anlamlara yol açabilir. İzninizle pas geçmek istiyorum.”

"Nefret söylemi düşmanca"

CHP Milletvekili Candan Yüceer, Prof. Dr. Mustafa Aşkar’ın sözleriyle ilgili RTÜK’e bir şikâyet dilekçesi gönderdi. Dilekçede özetle şu ayrıntılar yer aldı: “Prof. Dr. Mustafa Aşkar’ın, namaz kılmayan Müslüman vatandaşlarımıza, diğer dinlere mensup insanlara yönelik bu nefret söylemine program sunucusu herhangi bir tepki vermemiş, yayın kaldığı yerden devam etmiştir. Daha önce de yayınlarında kadınlara yönelik nefret söylemi üreten, düşmanca bir tutum izleyen ve ihtar cezası alan devlet televizyonu TRT’nin, vergileriyle yayın yaptığı halka hakaret eden, ötekileştirici bir dil kullanan bu yayınları kabul edilemezdir. Bir toplumda barışın ve huzurun sağlanması için atılacak en önemli adım, farklı inançlara, kültürlere, düşüncelere sahip kişilere saygı göstermek, onları ötekileştirmemektir. Bu nedenle bir dayatma, baskı, zorlama dini olmayan İslam, aksine hoşgörü dinidir. Ancak ekranlara çıkan bu şahıslar, nefret söylemleriyle dinimizi de yıpratmakta, dinimiz hakkında yanlış bir izlenim oluşturmaktadır. Söz konusu yayın yasanın ‘Irk, renk, dil, din, tabiiyet, cinsiyet, engellilik, siyasi ve felsefi düşünce, mezhep ve benzeri nedenlerle ayrımcılık yapan ve bireyleri aşağılayan yayınları içeremez ve teşvik edemez’ maddelerine aykırıdır.”

"Halkın oylarıyla halka hakaret"

CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem, halkın vergileriyle finanse edilen TRT’de aleni olarak terör örgütü IŞİD’in ideolojik propagandasının yaptırıldığını söyledi. Erdem, Başbakan Binali Yıldırım’a yanıtlaması istemiyle hazırladığı yazılı soru önergesinde, “Halktan toplanan vergilerle, halka adeta hakaret ediliyor, insanlar İslam’dan soğutuluyor” dedi. Daha önce de ‘Namaz kılmayanın yeryüzünde dolaşma hakkı yoktur. Alimlerin ortak görüşü budur. Namaz kılmayan idam edilir’ sözlerini sarf eden bir kişinin, TRT Kurdî kanalında program yaptığını anımsatan Erdem, “Yine aylar önce yine TRT kanallarında canlı bomba propagandası yaptırılmıştı. İslamcı faşizm, devletin kurumsal aygıtlarıyla, arzuladığı o tektip dünyayı insanlara dayatıyor. Ramazan ayında asıl tartışılması gereken, yolsuzluğun orucu bozup bozmadığıdır; namazdan sonra rüşvet alanın İslam’la alakası olup olmadığıdır. Eğer bir insanlık dışı durumdan söz edilecekse, namaz kıldıktan sonra rüşvet alan, ihaleye fesat karıştıran, yolsuzluk yapan, katleden, çalan, öldüren, yalan söyleyenden bahsedilmelidir” dedi.