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TRT'nin iftar programından: Namaz kılmayan hayvandır!

Prof. Aşkar: Namazı hayvanlar kılmaz, namaz kılmayan da hayvandır

12 Haziran 2016 23:47

TRT’de yayınlanan Ramazan Sevinci adlı programa katılan ilahiyat profesörü Mustafa Aşkar, “Namaz kılmayan hayvandır” dedi.

Batman Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi kurucu dekanı Prof. Dr. Mustafa Aşkar’ın sözleri, sosyal medyada tepki çekti. Daha önce Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde görev yapan Aşkar, Batman Üniversitesi’ne atanmıştı. 1 Haziran’da görevinden istifa eden Aşkar, TRT’de Serdar Tuncer’in sunduğu programa konuk olarak katıldı.

Aşkar’ın sözleri şöyle:

“Alnı secdeye gelen bir varlık var mı insanın dışında? Yok. Secde eden tek varlık insan. O zaman, ben düz söyleyeyim. Ayette de bunu söylüyor, ağır gelmesin. Namazı hayvanlar kılmaz, namaz kılmayan da hayvandır.”

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