Diyanet'ten "Namaz kılmayan hayvandır" diyen Prof. Aşkar'a tepki

TRT 1'de yayınlanan Serdar Tuncer'in sunduğu "Ramazan Sevinci" programında konuşan Prof. Dr. Mustafa Aşkar’ın “Namaz kılmayanlar hayvandır” sözlerine Diyanet'ten tepki geldi.

Aşkar’a bir tepki de üniversitesinden geldi. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Hakkı Ünal, yazılı açıklama yaparak, “Fakültemiz öğretim üyelerinden Prof. Dr. Mustafa Aşkar, TRT’de yayınlanan bir iftar programında, ‘namaz kılmayanların hayvan olduğunu’ ifade eden talihsiz bir açıklama yaparak, İlahiyatçı akademisyenler bir yana, sağduyu sahibi hiçbir Müslüman’ın kabul etmeyeceği bir konuşma yapmıştır” dedi.

“Bu konuşmayı Fakülte Dekanı olarak başta şahsım ve diğer öğretim üyelerimizin asla tasvip etmediğini belirtmek isterim” diyen Ünal, “Muhtemelen maksadını aşan bir ifade de bulunan adı geçen öğretim üyemizin de yanlış anlamalara meydan vermemek için, bu beyanıyla ilgili bir düzeltme ve açıklama yapması uygun olacaktır” ifadelerini kullandı.

Diyanet: İslam'la bağdaşmaz

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan da “Namaz kılmayanlar hayvandır” sözlerine tepki geldi.

Açıklamada “Kuranı Kerim’den böyle bir çıkarımda bulunmak İslam’ın hikmet dili ve rahmet mesajıyla bağdaşmaz” denildi.

Diyanet'in açıklaması şöyle: