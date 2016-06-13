TRT'deki "Namaz kılmayan hayvandır" sözlerine hükümetten ilk açıklama

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, TRT ekranlarında yayınlanan ramazan programında sarf ettiği, "Namazı hayvanlar kılmaz, namaz kılmayan hayvandır" sözleriyle tepki çeken Prof. Dr. Mustafa Aşkar ile ilgili soruyu cevapladı. Canikli, "Sadece bir haber olarak TRT’deki program kulağımıza geldi. Zaten suç unsuru varsa gerekli işlemler mahkemeler tarafından yapılır. Bakanlar Kurulu olarak bizim bir adım atmamız mümkün değil. Elbette herkesin bir görüşü vardır. Suç olarak telakki ediliyorsa savcılar harekete geçer gereğini yapar. Şahsi görüşümüzün açıklanması farklı yorumlara sebep olabilir" diye konuştu.

Bakanlar Kurulu toplantısının ardından kameraların karşısına geçen Canikli, ABD'nin Florida eylatine bağlı Orlando şehrinde LGBTİ gece kulübüne yapılan ve 50 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırı sonrası Türkiye'deki Onur Yürüyüşü'ne izin verilip verilmeyeceğiyle ilgili bir soruya da, "Bu tür izinler verilirken makamların bazı kriterleri var. Böyle bir talep vukuunda bu kriterler açısından karar verilecek. Gerekirse güvenlik önlemleri de alınır" cevabını verdi.

Bakanlar Kurulu toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Canikli'nin açıklamalarının satır başları şöyle:

Almanya’ya yönelik eylem planı gündeme geldi mi? İncirlik Üssü talepleriyle ilgili gelinen son nokta nedir?

Almanya’nın talebi vardır. Ancak verilmiş bir karar söz konusu değildir. Alman parlamentosunda alınan talihsiz kararla ilgili elbette ilgili tüm kuruluşlarımız gereken çalışmaları yapıyorlar. Bu karara Türkiye’nin kayıtsız kalmaması gerekiyor. Bu kararın ortadan kaldırılması söz konusu olabilir mi? Çalışmalar devam ediyor.

Sayın cumhurbaşkanının diplomasıyla ilgili CHP’nin girişimlerini nasıl değerlendiriyorsunuz? 'TRT ekranlarında yayınlanan 'namaz kılmayan hayvandır' sözleri hakkında görüşünüz nedir? Cezai yaptırım uygulanacak mı?

Sayın cumhurbaşkanımızın diploması sayısız kereler kamuoyuyla paylaşıldı. Bu konuda en ufak bir tereddüt söz konusu değil. Kriminal çalışmalar dahil olmak üzere tüm çalışmalar yapıldı. Bütün bu gerçeklere rağmen bu tartışmalar kasıtlıdır ve ahlaki değildir.

Sadece bir haber olarak TRT’deki program kulağımıza geldi. Zaten suç unsuru varsa gerekli işlemler mahkemeler tarafından yapılır. Bakanlar Kurulu olarak bizim bir adım atmamız mümkün değil. Gereken neyse yapılır. Suç ise ona göre de mahkemeler bu konuda gerekli kararı veririler. Elbette herkesein bir görüşü vardır. Suç olarak telakki ediliyorsa savcılar harekete geçer gereğini yapar. Şahsi görüşümüzün açıklanması farklı yorumlara sebep olabilir.

Eşcinsellerin Onur Yürüyüşü'ne izin verilecek mi? İzin verilirse ABD’de gerçekleşen Orlando saldırısı sonrasında ek güvenlik tedbiri alınacak mı?

Bu tür izinler verilirken makamların bazı kriterleri var. Böyle bir talep vukuunda bu kriterler açısından karar verilecek. Gerekirse güvenlik önlemleri de alınır.

Fethullah Gülen’in CIA için ajanlık yaptığına ilişkin size bilgi geldi mi?

Bu mücadeleyi kararlılıkla yürüteceğiz. Türkiye’ye tehdit olmaktan çıkartılacak aşamaya gelene kadar devam edecek.

İzmir’de yakalanan Atalay Filiz’le selfie çeken polisler hakkında soruşturma açıldı. Sizin görüşünüz nedir?

Soruşturma açıldı. Yapılması gereken oydu. Soruşturmanın sonucuna göre gereken yapılacak.

Özel güvenlikle ilgili bir çalışma var mı?

Özel güvenlikle ilgili bir çalışma var. Taslak aşamasında ilgili bakanlıklara gönderildi. Taslakta yer alan hususlar henüz netleşmedi. Ancak tasarı haline geldikten sonra… İlgili kuruluşlardan görüş alındıktan sonra nihai şekli verilerek TBMM’ye sevk edilecek.

Taşeron düzenlemesi değişecek mi?

Teknik çalışmalar devam ediyor. Son derece önemli bir düzenleme. Türkiye’de çok büyük bir problemi çözecek bir düzenleme. Çok uzun süreceğini tahmin etmiyoruz. Verilen sözler var. Sözlere uygun bir şekilde düzenleme yapılacaktır